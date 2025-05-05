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Ekonomi

New York Borsası Düşüşle Başladı

Trump'ın korumacı politikaları ve Fed'in kararları endişe yaratırken borsa değer kaybetti.

05.05.2025 17:19
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New York borsası, ABD Başkanı Donald Trump'ın korumacı ticaret politikasının ekonomik etkilerine ilişkin endişelerle haftanın ilk işlem gününe düşüşle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi 200 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 0,53 azalarak 41.099,43 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,75 azalışla 5.643,90 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,82 kayıpla 17.830,18 puana indi.

Trump yönetiminin tarifelerinin ekonomi üzerindeki etkisi yakından takip edilirken pay piyasaları, ABD Merkez Bankasının (Fed) para politikası kararlarını açıklayacağı haftaya negatif başlangıç yaptı.

ABD yönetiminin izlediği korumacı ticaret yaklaşımı yatırımcıların odağında olmaya devam ederken, ABD Başkanı Trump, dün yaptığı açıklamada Ticaret Bakanlığı ve ABD Ticaret Temsilciliğine yabancı ülkelerde üretilen ve ülkeye gelen tüm filmlere yüzde 100 gümrük vergisi uygulama sürecini başlatma yetkisi verdiğini bildirdi.

Diğer ülkelerin film yapımcılarını ve stüdyolarını ABD'den uzaklaştırmak için her türlü teşviki sunduğuna işaret eden Trump, Hollywood'un adeta harap olduğunu belirterek, filmlerin yeniden Amerika'da yapılmasını istediklerini söyledi.

Bu gelişmeyle sinema ve televizyon yapım şirketlerinin hisselerinde düşüş görüldü. Netflix'in hisseleri yüzde 3'ün, Walt Disney'in ve Warner Bros Discovery'nin hisseleri yüzde 2'nin ve Amazon'un hisseleri yüzde 1'in üzerinde değer kaybetti.

Ayrıca Trump, pazar günü yaptığı açıklamada, tarifeler konusunda birçok ülkeyle müzakere ettiklerini ancak bunun sonunda kendi anlaşmalarını kendi belirleyeceğini ifade etti. Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşme planı olmadığını da sözlerine ekledi.

Analistler, tarifeler konusundaki hızlı haber akışının, ticaret anlaşması haberlerinin beklendiği piyasalardaki oynaklığını artırdığını belirtti.

Para politikası tarafında ise Fed'in bu hafta düzenlenecek Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısında çıkacak kararlar yatırımcılar tarafından bekleniyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in bu hafta politika faizini sabit tutmasına kesin gözüyle bakılırken, güçlü gelen istihdam verileri sonrası yılın ilk faiz indirimi fiyatlaması temmuz ayına ötelendi.

Öte yandan, geçen hafta dünyanın en büyük ekonomisinin ilk çeyrekte 2022'den bu yana ilk kez daraldığını gösteren veriler sonrası, ABD'de bugün açıklanacak hizmet sektörüne ilişkin Satınalma Yöneticileri Endeksleri (PMI) takip edilecek.

Kurumsal tarafta ise Berkshire Hathaway hisseleri, Warren Buffett'ın yıl sonunda holdingdeki üst yöneticilik (CEO) görevinden ayrılmayı planladığını açıklaması sonrası yüzde 5'in üzerinde düştü.

Kaynak: AA

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