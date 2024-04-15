New York Borsası Güçlü Finansal Sonuçlar ve Perakende Satış Verileriyle Yükselişe Geçti - Son Dakika
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Ekonomi

New York Borsası Güçlü Finansal Sonuçlar ve Perakende Satış Verileriyle Yükselişe Geçti

New York Borsası, güçlü finansal sonuçlar ve perakende satış verileri sonrasında haftanın ilk işlem gününe yükselişle başladı. Dow Jones endeksi açılışta 100 puana yakın değer kazanarak yüzde 0,25 artışla 38.075,38 puana ulaştı. S&P 500 endeksi yüzde 0,51 artışla 5.149,67 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,63 kazançla 16.276,47 puana çıktı. Hafta sonu İran'ın İsrail'e saldırmasıyla tırmanan Orta Doğu'daki gerilimin yarattığı endişeler, güçlü perakende satışlar ve şirket kazançlarıyla azalırken, pay piyasalarında açılışta pozitif seyir izlendi. Analistler, dünya liderlerinin itidal çağrısının ardından bölgedeki gerilimin azaldığını ifade etti. Hafta boyunca bölgedeki gelişmelerin yakından takip edileceğini belirten analistler, bu hafta açıklanacak veriler ile şirket bilançolarının da yatırımcıların odağında yer aldığını kaydetti.

15.04.2024 17:01
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NEW New York Borsası, güçlü finansal sonuçlar ve perakende satış verileri sonrasında haftanın ilk işlem gününe yükselişle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi 100 puana yakın değer kazandı ve yüzde 0,25 artarak 38.075,38 puana ulaştı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,51 artışla 5.149,67 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,63 kazançla 16.276,47 puana çıktı.

Hafta sonu İran'ın İsrail'e saldırmasıyla tırmanan Orta Doğu'daki gerilimin yarattığı endişeler, güçlü perakende satışlar ve şirket kazançlarıyla azalırken, pay piyasalarında açılışta pozitif seyir izlendi.

Analistler, dünya liderlerinin itidal çağrısının ardından bölgedeki gerilimin azaldığını ifade etti.

Hafta boyunca bölgedeki gelişmelerin yakından takip edileceğini belirten analistler, bu hafta açıklanacak veriler ile şirket bilançolarının da yatırımcıların odağında yer aldığını kaydetti.

Makroekonomik veri tarafında, ABD'de perakende satışlar, martta yüzde 0,7 ile piyasa beklentilerinin üzerinde arttı.

Tüketici harcamalarının güçlü kalmaya devam ettiğini gösteren perakende satış verileri sonrasında, ABD'nin 10 yıl vadeli hazine tahvili faizi yüzde 4,6 seviyesini aşarak son beş ayın en yüksek seviyesini gördü.

Analistler, güçlü verilerin ABD Merkez Bankasının (Fed) "faiz oranlarını düşürmek için aceleye gerek olmadığı" yönündeki görüşünü desteklediğini belirtirken, para piyasasındaki fiyatlamalarda Fed'in faiz indirimlerine başlama ihtimali haziran için yüzde 20'nin, temmuz için yüzde 40'ın altına indi.

Fed'in New York şubesinin açıkladığı imalat endeksi, nisan ayında eksi 14,3 ile imalat sektöründeki daralmanın devam ettiğini gösterdi.

Kurumsal tarafta, bugün bilançosunu yayımlayan Goldman Sachs, ilk çeyrekte gelirinin yüzde 16 ve net karının yüzde 28 arttığını bildirdi. Bankanın hisseleri, piyasa beklentilerini de aşan finansal sonuçları sonrasında yüzde 5'in üzerinde değer kazandı.

Salı günü Bank of America, Morgan Stanley, Johnson & Johnson ve United Airlines'ın, perşembe günü Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) ile Netflix'in, cuma günü de Procter & Gamble'ın bilançoları yayımlanacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi New York Borsası Güçlü Finansal Sonuçlar ve Perakende Satış Verileriyle Yükselişe Geçti - Son Dakika

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