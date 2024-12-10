New York Borsası Güne Karışık Başladı - Son Dakika
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Ekonomi

New York Borsası Güne Karışık Başladı

Dow Jones düşerken, S&P 500 ve Nasdaq artış gösterdi. Fed'in enflasyon verileri bekleniyor.

10.12.2024 18:47
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New York borsası güne karışık seyirle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,25 azalışla 44.291,57 puana indi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,08 artışla 6.057,59 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,30 artarak 19.796,39 puana çıktı.

ABD'de yarın açıklanacak ve ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz kararını etkileyebilecek enflasyon verileri öncesi pay piyasalarında açılışta karışık bir seyir izlendi.

Analistler, enflasyon verilerinin Fed'in 17-18 Aralık'ta düzenlenecek toplantısı öncesi açıklanacak son önemli veriler arasında yer aldığını belirterek, manşet enflasyonun kasımda hafif bir artış göstermesinin beklendiğini aktardı.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in gelecek hafta yüzde 86 ihtimalle 25 baz puan faiz indirimine gideceği tahmin ediliyor.

Kurumsal tarafta ise Çin tarafından tekelleşme soruşturması açılması sonrası düşüşe geçen Nvidia hisselerinde bugün toparlanma görüldü. Şirketin hisseleri yüzde 1'in üzerinde değer kazandı.

Oracle'ın hisseleri, şirketinin ikinci çeyrek finansal sonuçlarının beklentileri karşılayamamasının ardından yüzde 8'in üzerinde değer kaybetti.

Micron Technology'nin hisseleri, ABD Ticaret Bakanlığının çip üreticisine 6,1 milyar dolarlık desteğin onaylandığını duyurmasına karşın yüzde 1'in üzerinde geriledi.

Alaska Airlines'ın hisseleri şirketin 4. çeyreğe ilişkin kar tahminini yükseltmesiyle yüzde 14'ün üzerinde değer kazandı.

ABD'li havacılık şirketi Boeing'in hisseleri de şirketin 737 MAX üretimini yeniden başlatacağına dair haberlerin ardından yüzde 2'nin üzerinde yükseldi.

Alphabet'in hisseleri de Google'ın "çok hızlı" olduğunu iddia ettiği yeni kuantum çipi "Willow"u tanıtması sonrası yüzde 5'e yakın değer kazandı.

Kaynak: AA

Teknoloji, Dow Jones, New York, Ekonomi, Finans, Alaska, Borsa, Fed, Son Dakika

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