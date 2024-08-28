New York Borsası Hafif Yükselişle Tamamlandı - Son Dakika
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Ekonomi

New York Borsası Hafif Yükselişle Tamamlandı

New York borsası günü hafif yükselişle tamamladı. Dow Jones endeksi yüzde 0,02 artarak 41.250,50 puan oldu. S&P 500 endeksi yüzde 0,16 artışla 5.625,80 puana, Nasdaq endeksi yüzde 0,16 kazançla 17.754,82 puana ulaştı. Bu hafta açıklanacak önemli ekonomik veriler öncesinde yatırımcılar temkinli davranırken, pay piyasalarında pozitif seyir izlendi.

28.08.2024 00:17
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NEW New York borsası günü hafif yükselişle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi yüzde 0,02 artarak 41.250,50 puan oldu.

S&P 500 endeksi yüzde 0,16 artışla 5.625,80 puana, Nasdaq endeksi yüzde 0,16 kazançla 17.754,82 puana ulaştı.

Bu hafta açıklanacak önemli ekonomik veriler öncesinde yatırımcılar temkinli davranırken, pay piyasalarında pozitif seyir izlendi.

Analistler, çip şirketi Nvidia'nın yarın açıklanacak bilançosunun beklendiğini ifade ederek, perşembe günü yayınlanacak büyüme verileri ile cuma günkü kişisel tüketim harcamalarının da piyasaların yönü üzerinde etkili olabileceğini kaydetti.

ABD'de S&P CoreLogic Case-Shiller Ulusal Konut Fiyat Endeksi de haziranda yıllık bazda yüzde 5,4 arttı. Endeks, haziranda 325,23 değeriyle rekor tazelemesine karşın konut fiyatlarının artış hızında yavaşlama olduğuna işaret etti.

Ülkede Conference Board Tüketici Güven Endeksi de ağustosta aylık 1,4 puan artışla 103,3'e yükselerek piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti. Tüketici güveni 6 ayın en yüksek seviyesini kaydederken, tüketicilerin iş gücü piyasası koşullarına dair daha fazla endişe taşıdığı görüldü.

ABD'de tüketicilerin 12 aylık ortalama enflasyon beklentileri de ağustosta yüzde 4,9'a düşerken, bu değer Mart 2020'den bu yana en düşük oran oldu.

Öte yandan, teknoloji hisse senetlerindeki karışık seyir dikkati çekerken, Nvidia'nın hisseleri bugün yaklaşık yüzde 1,5 değer kazandı.

Microsoft ile Apple'ın hisselerinde de hafif yükseliş yaşandı. Meta hisseleri yüzde 0,4, Alphabet hisseleri yüzde 0,9 ve Amazon hisseleri yüzde 1,4 ve Tesla hisseleri yüzde 1,9 düşüş gösterdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi New York Borsası Hafif Yükselişle Tamamlandı - Son Dakika

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