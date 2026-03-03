New York Borsası Karışık Kapanış Yaptı - Son Dakika
New York Borsası Karışık Kapanış Yaptı

03.03.2026 01:08
Orta Doğu'daki çatışmaların etkisiyle New York borsası, karışık bir seyirle haftaya başladı.

New York borsası, Orta Doğu'daki çatışmalara ilişkin endişelerle gün içinde dalgalı bir seyir izlerken, yatırımcıların düşüşleri alım fırsatı olarak değerlendirmesiyle haftanın ilk işlem gününü karışık seyirle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi yüzde 0,15 azalarak 48.904,78 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,04 artışla 6.881,62 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,36 artarak 22.748,86 puana çıktı.

Orta Doğu'daki çatışmanın uzama ihtimali, küresel ticaret yollarının kesintiye uğrayabileceği ve enflasyonist baskıların yeniden artabileceği risklerini güçlendirirken, haftaya negatif başlayan pay piyasalarında kapanışta karışık bir seyir izlendi.

Geçen hafta ABD ile İran arasındaki müzakerelerden net bir sonuç alınamamasıyla artmaya başlayan jeopolitik riskler, hafta sonu ABD ve İsrail'in İran'a yönelik geniş bir hava saldırısı başlatmasıyla somutlaşmıştı.

İran'ın söz konusu saldırıların ardından yakın ülkelerdeki ABD üsleri ile İsrail'e yönelik karşı saldırıya geçmesi, Orta Doğu'da çatışmaların uzun süreye yayılabileceği endişelerini beraberinde getirmişti.

ABD Başkanı Donald Trump dün yaptığı açıklamada, İran'a yönelik saldırıların ne kadar süreceği konusunda değerlendirme yaparak, "Şu anda takvim açısından tahminlerimizin ilerisindeyiz. Dört ila beş hafta süreceğini tahmin etmiştik ama bundan daha uzun süre devam etme kapasitemiz var. Bunu yapacağız." dedi.

Korku endeksi 3 ayın zirvesinden geriledi

İran Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Danışmanı Tuğgeneral İbrahim Cebbari ise ABD ve İsrail'in saldırılarına karşılık Hürmüz Boğazı'nı geçişlere kapattıklarını ve geçmeye çalışan gemilere saldıracaklarını söyledi.

Söz konusu gelişmeler piyasalarda risk algısının artmasına neden olurken, İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatması başta petrol olmak üzere küresel ticaretin sekteye uğratacağına dair kaygıları artırdı.

Petrol fiyatları arz endişeleriyle yükselirken, Brent petrolünün varil fiyatı TSİ 00.45 itibarıyla yüzde 7'nin üzerinde artarak 78 dolara çıktı. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 71,3 dolardan işlem gördü.

Piyasalarda "korku endeksi" olarak bilinen ve S&P 500'deki dalgalanmayı gösteren VIX Endeksi gün içinde 25'in üzerine çıkarak 3 ayın zirvesini görmesinin ardından 21,5 seviyesine geriledi.

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi ise 8 baz puan artışla yüzde 4,04'e çıktı.

Hava yolu şirketlerinin hisseleri düştü, savunma ve teknoloji şirketlerinin hisseleri yükseldi

Orta Doğu'da yükselen tansiyondan en çok etkilenen sektörler arasında bölgede uçuşlarını durduran hava yolu şirketleri yer aldı.

ABD'li hava yolu şirketlerinden Delta'nın hisseleri yüzde 2,2, United Airlines'ın hisseleri yüzde 2,9 ve American Airlines'ın hisseleri yüzde 4,2 değer kaybetti.

Savunma şirketlerinin hisselerinde ise yükseliş görüldü.

ABD'li savunma şirketi Lockheed Martin'in hisseleri yüzde 3,3, RTX'in hisseleri yüzde 4,7, Northrop Grumman'ın hisseleri yüzde 6 ve Kratos Defense & Security Solutions'ın hisseleri yüzde 5,3 değer kazandı.

Petrol fiyatlarındaki yükselişle enerji şirketlerinin hisseleri de yükselirken, Exxon Mobil'in hisseleri yüzde 1,1, Chevron'un hisseleri yüzde 1,5, ConocoPhillips'in hisseleri yüzde 4,2 ve Occidental Petroleum'un hisseleri yüzde 2,1 arttı.

Teknoloji hisselerindeki yükseliş de öne çıkarken, Nvidia'nın hisseleri yüzde 2,9 ve Microsoft'un hisseleri yüzde 1,5 yükseldi. ???????

Orta Doğu'daki gelişmelerin yanı sıra ABD'de tarım dışı istihdam verisi odakta

Analistler, Orta Doğu'daki gerilimin piyasalarda yapay zekayla ilgili endişelerin ve ticaret politikasına dair belirsizliklerin olduğu bir dönemde arttığını belirterek, petrol fiyatlarındaki yükselişin enflasyonist baskıları daha da artırabileceğini ifade etti.

Söz konusu endişelerle ABD Merkez Bankasının (Fed) temmuz ayına kadar faiz oranlarını sabit tutacağına dair beklentiler güçlendi.

Makroekonomik veri tarafında da ABD'de Tedarik Yönetim Enstitüsünün (ISM) imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), şubatta 52,4 değerine inmesine rağmen beklentilerin üzerinde gerçekleşirken, sektörde genişlemeye işaret etti.

Analistler, Orta Doğu'daki gelişmelere ilişkin haber akışının yanı sıra ABD'de cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam verilerinin yatırımcılar tarafından yakından takip edileceğini belirtti.

Kaynak: AA

