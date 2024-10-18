New York Borsası Karışık Seyirle Açıldı - Son Dakika
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Ekonomi

New York Borsası Karışık Seyirle Açıldı

Dow Jones düştü, S&P 500 ve Nasdaq yükseldi. Ekonomik veriler ve şirket bilançoları etkili oldu.

18.10.2024 18:48
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NEW New York borsası haftanın son işlem gününe karışık seyirle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi yüzde 0,12 azalarak 43.187,12 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,31 artışla 5.859,43 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,5 kazançla 18.466.01 puana yükseldi.

ABD'de şirket bilançoları açıklanmaya devam ederken, pay piyasalarında haftanın son işlem gününün açılışında karışık seyir izlendi.

Makroekonomik veri tarafında, ABD'de yapımına başlanan yeni konut sayısı eylülde yüzde 0,5 azaldı. Ülkede verilen inşaat izni sayısı da eylülde aylık bazda yüzde 2,9 geriledi.

Dün piyasaların kapanışından sonra finansal sonuçlarını yayımlayan Netflix, üçüncü çeyrekte abone sayısının 5 milyonun üzerinde arttığını bildirdi. Şirketin karı da beklentileri aşarken, Netflix'in hisseleri yüzde 9 değer kazandı.

Bugün bilançosunu açıklayan Procter&Gamble'ın (P&G) net satışları beklentilerin altında kalırken, karı ise tahminlerin üzerinde gerçekleşti. Çin'deki talebin de düştüğünü bildiren P&G'nin hisseleri yüzde 1 kayıpla güne başladı.

Geliri beklentilerin altında gerçekleşen American Express'ın hisseleri de yüzde 5 düştü.

Öte yandan, yeni iPhone 16'nın Çin'deki satışlarının ilk üç haftada iPhone 15'e kıyasla yüzde 20 arttığına dair haberin ardından Apple hisseleri yüzde 1 artış kaydetti.

Boeing'in fabrika işçilerinin grevi nedeniyle şirketin tedarikçisi Spirit AeroSystems'in 700 kişiyi ücretsiz izne çıkaracağı duyuruldu. Spirit AeroSystems'in hisseleri yaklaşık yüzde 1 düştü.

Kaynak: AA

Teknoloji, Dow Jones, Ekonomi, Finans, Borsa, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi New York Borsası Karışık Seyirle Açıldı - Son Dakika

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