New York Borsası Karışık Seyirle Başladı

New York borsası, ABD'de üretici fiyatlarının nisanda 2022'den bu yana en yüksek artışını kaydetmesinin ardından güne karışık seyirle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi yüzde 0,17 azalarak 49.674,58 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,11 artışla 7.409,12 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,22 artarak 26.147,64 puana çıktı.

Orta Doğu'da süren gerilime ilişkin gelişmeler, ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin ziyareti ve ABD'de açıklanan makroekonomik veriler yatırımcıların odağında yer alırken, pay piyasalarında açılışta karışık bir seyir izlendi.

ABD'de dün açıklanan veriler, tüketici enflasyonunun nisanda yıllık bazda hız kazandığını gösterirken, bugün yayımlanan veriler de üretici fiyatlarının aynı dönemde beklentilerin üzerinde arttığını ortaya koydu.

Buna göre, ülkede Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) nisanda aylık bazda yüzde 1,4, yıllık bazda yüzde 6 artarak beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

Söz konusu artış, aylık bazda Mart 2022'den, yıllık bazda ise Aralık 2022'den bu yana kaydedilen en yüksek seviye oldu.

Beklentileri aşan ÜFE verisi, ABD ve İsrail'in şubat ayı sonunda İran'a yönelik saldırılarının başlamasından bu yana enflasyonist baskıların güçlendiğine işaret eden en son veri olarak değerlendirildi.

Analistler, İran ile savaşın Hürmüz Boğazı'ndaki deniz trafiğini aksatmasının enerji maliyetlerini artırdığını, bunun da fiyat artışlarının hızlanmasında etkili olduğunu belirtti.

Enflasyon verilerinin ardından para piyasalarındaki fiyatlamalarda, ABD Merkez Bankasının (Fed) politika faizini yıl sonuna kadar sabit tutacağına yönelik beklentiler güçlendi.

Öte yandan, Orta Doğu'daki savaşın kırılgan bir ateşkes sürecinde halen çözüme kavuşturulamadığı bir dönemde ABD Başkanı Trump'ın 8,5 yıl aradan sonra ülkesinin stratejik rakibi Çin'e düzenlediği ziyaret de yakından izleniyor.

Siyasi kurmaylarının yanı sıra Nvidia Üst Yöneticisi Jensen Huang ile Tesla Üst Yöneticisi Elon Musk gibi Amerikan şirketlerinin temsilcilerinden oluşan geniş bir heyetle 3 günlük ziyaret için Çin'in başkenti Pekin'e ulaşan Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile ikili ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirecek.

İki liderin görüşmelerinde, İran ile devam eden savaş gibi jeopolitik konuların yanı sıra gümrük vergileri, ticari anlaşmalar, yapay zeka ve enerji gibi konuların da ele alınması bekleniyor.

Kurumsal tarafta ise teknoloji hisselerinde dün görülen satış baskısının ardından toparlanma eğilimi öne çıkarken, yarı iletken şirketleri yükselişe öncülük etti. Micron Technology hisseleri yaklaşık yüzde 6, Qualcomm hisseleri yüzde 3 ve Nvidia hisseleri yüzde 2'ye yakın değer kazandı.