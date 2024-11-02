New York Borsası Teknoloji Hisseleriyle Yükseldi - Son Dakika
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Ekonomi

New York Borsası Teknoloji Hisseleriyle Yükseldi

ABD istihdam artışı yavaşladı, ancak Amazon ve Intel'in güçlü sonuçları borsa yükselişini destekledi.

02.11.2024 00:16
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New York borsası, ABD'de istihdam artışının ekimde kasırgalar ve işçi grevlerinin etkisiyle keskin şekilde yavaşlamasına karşın ülkenin teknoloji devlerinden Amazon ve Intel'in güçlü gelen finansal sonuçları sonrası teknoloji hisselerindeki toparlanmayla haftanın son işlem gününü yükselişle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi 280 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,69 artışla 42.052,19 puana ulaştı.???????

S&P 500 endeksi yüzde 0,43 artışla 5.730,00 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,80 artarak 18.239,77 puana çıktı.

ABD ekonomisinin durumu ve ABD Merkez Bankasının (Fed) para politikasının seyrine ilişkin daha fazla ipucu için makroekonomik veriler ve şirket bilançoları yatırımcıların odağında yer alırken pay piyasalarında kasım ayının ilk işlem gününde pozitif seyir izlendi.

???????ABD'de bugün açıklanan verilere göre, tarım dışı istihdam, ülkeyi kasırgaların vurduğu ve işçi grevlerinin yaşandığı ekim ayında 12 bin kişi ile beklentilerin altında artarken, işsizlik oranı değişim göstermeyerek yüzde 4,1 oldu.

Söz konusu dönemde istihdam Aralık 2020'den bu yana en düşük artışını kaydetti.

Analistler, zayıf gelen istihdam verilerinin Fed'in faiz indirimi için daha fazla alanı olduğunu teyit ettiğini belirtti.

Enflasyon tehdidinin azaldığına ve Fed'in istihdam konusuna daha fazla ağırlık vermeye başladığına işaret eden analistler, bugün açıklanan verilerin Fed'in gelecek hafta 25 baz puanlık faiz indirimine gideceğine yönelik beklentileri güçlendirdiğini vurguladı.

ABD'de Tedarik Yönetim Enstitüsünün (ISM) imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) de ekimde 46,5 ile piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

Söz konusu verilerin ardından ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,38 seviyesine yükseldi.

Kurumsal tarafta ise bilançolar takip edilmeye devam edilirken, dün piyasaların kapanmasının ardından bilançosunu açıklayan Amazon'un hisseleri, şirketin beklenenden iyi gelen finansal sonuçlarının ardından yüzde 6,2 değer kazandı.

Dünyanın en büyük çip üreticilerinden Intel'in hisseleri de şirketin beklenenden güçlü gelir tahmini sunması sonrası yüzde 7,8 yükseldi.

ABD'li teknoloji devlerinden Apple'ın hisseleri ise şirketin gelirinde yaşanan artışa karşın Çin'deki satışlarının zayıflamasının etkisiyle yüzde 1,33 düştü.

ABD'nin önde gelen enerji şirketlerinden ExxonMobil'in hisseleri şirketin karında bu yılın üçüncü çeyreğinde yaşanan düşüş sonrası yüzde 1,6 değer kaybetti. Chevron'un hisseleri de bu yılın üçüncü çeyreğinde yaşanan düşüşe karşın şirketin karının piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşmesiyle yüzde 2,9 yükseldi.

ABD'li uçak üreticisi Boeing'in hisseleri ise şirketin sendika ile işçilerin ücretlerinin 4 yıllık dönemde yüzde 38 oranında artırılmasını öngören yeni bir teklif üzerinde anlaşmaları ve söz konusu teklifin pazartesi günü oylanmasının beklendiğine dair haberlerin ardından yüzde 3,5 değer kazandı.

Analistler, ABD'de gelecek hafta salı günü yapılacak başkanlık seçimlerinin sonuçlarının yakından izleneceğini belirtti.

Başkanlık seçimlerinin ardından dikkatlerin Fed'in Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısından çıkacak kararlara çevrileceğini belirten analistler, makroekonomik veri gündemi ile devam eden bilanço sezonunun da takip edileceğini kaydetti.

Analistler, başkanlık seçimleriyle Fed'in para politikası kararlarının piyasalardaki oynaklığı artırmasının beklendiğini ifade etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi New York Borsası Teknoloji Hisseleriyle Yükseldi - Son Dakika

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