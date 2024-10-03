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Ekonomi

New York Borsası Yatay Kapatıldı

New York borsasında Dow Jones %0,09 artışla, Orta Doğu'daki gerilim sonrası yatay seyretti.

03.10.2024 00:16
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New York borsası günü yatay seyirle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi yüzde 0,09 artarak 42.196,52 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,01 artışla 5.709,54 puana, Nasdaq endeksi yüzde 0,08 artarak 17.924,26 puana yükseldi.

Orta Doğu'da artan gerilime ilişkin haber akışı takip edilirken pay piyasalarında işlem günü kapanışında yatay bir seyir izlendi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, dün İsrail'e balistik füze saldırısı başlattığını duyurmuştu. İsrail'in karşılık vereceğine yönelik tehditleri ve İran'ın karşılık verilmesi durumunda daha şiddetli tepki gösterileceğine yönelik açıklamalarının ardından bölgede yükselen gerilim devam etti.

ABD Başkanı Joe Biden da bugün yaptığı açıklamada, İsrail'in İran'a ait nükleer tesislere olası saldırısını desteklemediğini ve Tahran'a "orantılı" karşılık vermesi gerektiğini söyledi.

Küresel petrol rezervlerinin büyük kısmının bulunduğu Orta Doğu'da tırmanan gerginliklerin küresel arzda aksamaya neden olacağı düşüncesi piyasa oyuncularının arz endişelerini beslerken, petrol fiyatları yüzde 1'in üzerinde arttı.

Makroekonomik veri tarafında ise ABD'de özel sektör istihdamı, eylülde 143 bin kişiyle piyasa beklentilerinin üzerinde artış gösterdi. Yıllık ücret artışı ise eylülde yüzde 4,8'den yüzde 4,7'ye geriledi.

Analistler, özel sektör istihdamına ilişkin verilerin iş gücü piyasasındaki hızlı soğumaya ilişkin endişeleri yatıştırdığını, iş gücü piyasasının durumuna dair daha fazla bilgi için cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam verilerinin beklendiğini belirtti.

ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinden gelen açıklamalar da takip edilirken, Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin, politika faizinin ekonominin mevcut durumuyla uyumlu olmaması nedeniyle Bankanın geçen ay yarım baz puanlık faiz indirimine gittiğini ancak bunun enflasyonla mücadelenin bittiği anlamına gelmemesi gerektiğini ifade etti. Barkin, "Enflasyonla mücadelenin henüz kazanıldığını söylemek zor olmaya devam ediyor." dedi.

Kurumsal tarafta da Nike'ın hisseleri, üst yönetici değişikliği öncesi gelir hedefini geri çekmesi sonrası yüzde 6,8 değer kaybetti.

ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın hisseleri de şirketin otomobil teslimatlarının yılın üçüncü çeyreğinde beklentilerin altında kalması sonrası yüzde 3,5 düştü.

Öte yandan, ABD'nin doğusunda ve güneyinde bulunan limanlarda çalışan işçilerin maaş artışı ve otomasyon konularında işverenlerle yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle başlattıkları grev ikinci gününe girerken, ABD basınında yer alan haberlerde iki taraf arasında herhangi bir müzakerenin planlanmadığı ifade edildi. Analistler, limanlardaki grevin tedarik zincirinde aksamalara ve fiyat artışlarına neden olabileceğinden endişe duyulduğunu belirtti.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Dow Jones, Orta Doğu, New York, Ekonomi, Enerji, Finans, Borsa, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi New York Borsası Yatay Kapatıldı - Son Dakika

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