New York Borsası Yatay Seyirle Kapatıldı

19.08.2025 00:43
Dow Jones yüzde 0,08, S&P 500 yüzde 0,01 azalırken, Nasdaq yüzde 0,03 arttı. Jeopolitik riskler takip ediliyor.

New York borsası haftanın ilk işlem gününü yatay seyirle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi yüzde 0,08 azalarak 44.912,19 puana indi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,01 azalışla 6.449,16 puana gerilerken, Nasdaq endeksi yüzde 0,03 artışla 21.629,77 puana tırmandı.

Jeopolitik gelişmeler, Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'ndan gelecek açıklamalar ve ABD'nin büyük perakende şirketlerinin bilançolarının takip edileceği haftanın ilk işlem gününde pay piyasalarında yatay bir seyir izlendi.

ABD Başkanı Donald Trump, geçen hafta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Alaska'da bir araya gelmesinin ardından Beyaz Saray'da Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile Avrupalı liderlerle görüştü.

Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ve Avrupalı liderlerle görüşmenin "yolun sonu olmadığını", Ukrayna'da barışa ulaşma ihtimalinin yüksek olduğunu belirtti.

Analistler, Alaska Zirvesi'nin ardından Trump'ın Zelenskiy ve Avrupalı liderlerle görüşmesinin Rusya-Ukrayna Savaşı'nda nihai barışın sağlanması için önem taşıdığını, jeopolitik risklerin azalmasının piyasalardaki risk iştahını artırabileceğini belirtti.

Öte yandan, Trump yönetiminin uyguladığı ticaret politikalarının ekonomiye yönelik etkileri makroekonomik veriler ve şirket bilançolarında izlenmeye devam edilirken, Walmart, Home Depot ve Target gibi ABD'nin büyük perakende şirketlerinin bu hafta açıklayacağı finansal sonuçları takip edilecek.

Ülkede geçen hafta açıklanan veriler, perakende satışların arttığını ancak tüketici güveninin yükselen enflasyon endişeleri nedeniyle olumsuz etkilendiğini göstermişti.

Para politikası cephesinde de ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek ay 25 baz puanlık faiz indirimine gideceği fiyatlanmaya devam edilirken, Fed Başkanı Jerome Powell'ın 22 Ağustos'ta Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda yapacağı konuşma ile Fed'in çarşamba günü yayımlayacağı toplantı tutanakları yatırımcılar tarafından yakından izlenecek.

Powell'ın cuma günü ekonomik görünüm ve para politikası çerçevesine ilişkin yapacağı konuşmada para politikasının geleceğine dair daha fazla ipucu aranacak.

Kaynak: AA

