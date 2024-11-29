New York Borsası Yükselişle Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

New York Borsası Yükselişle Açıldı

New York borsasında açılışta Dow Jones yüzde 0,28, S&P 500 yüzde 0,17, Nasdaq yüzde 0,15 arttı.

29.11.2024 18:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

New York borsası, haftanın son işlem gününe yükselişle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi yüzde 0,28 artarak 44.848,45 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,17 artışla 6.009,1 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,15 artarak 19.089,03 puana tırmandı.

ABD'de Şükran Günü nedeniyle dün kapalı olan, bugün ise yarım gün işlem görülecek pay piyasalarında açılışta pozitif bir seyir izlendi.

Analistler, Şükran Günü tatili dolayısıyla piyasalarda işlem hacminin oldukça düşük olmasının beklendiğini belirtti.

ABD'de indirimli alışverişlerin tüm ülkeye yayıldığı "Black Friday" nedeniyle perakende satışların ve perakende şirketlerin hisselerinin yatırımcıların odağında olacağını aktaran analistler, ABD Ulusal Perakendeciler Birliğinin (NRF) verilerine göre bu yıl Şükran Günü'nden Siber Pazartesi'ye kadar 183,4 milyon kişinin alışveriş yapmasının beklendiğini kaydetti.

Öte yandan, ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin Çin'e yarı iletken ekipman satışına beklendiği kadar güçlü olmayan ek kısıtlamalar getirmeyi değerlendirdiğine ilişkin haber akışı sonrası çip şirketlerinin hisselerinde kaydedilen yükseliş piyasalardaki pozitif seyirde kısmen etkili oldu.

Applied Materials ve KLA'nın hisseleri yüzde 2'nin, Lam Research'ün hisseleri yüzde 3'ün ve Nvidia'nın hisseleri yüzde 1'in üzerinde değer kazandı.

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi ise yüzde 4,20 ile ekim ayının sonundan bu yana görülen en düşük seviyeye geriledi.

Kaynak: AA

Alışveriş, Dow Jones, Teknoloji, New York, Politika, Ekonomi, Finans, Borsa, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi New York Borsası Yükselişle Açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:47 Van’ın Bahçesaray Belediye Başkanı Ayvaz Hazır, İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırıldı Van'ın Bahçesaray Belediye Başkanı Ayvaz Hazır, İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırıldı
19:29 Cinayetin nasıl örtbas edilmeye çalışıldığını gösteren gelişme: Karşınızda enayi mi var Cinayetin nasıl örtbas edilmeye çalışıldığını gösteren gelişme: Karşınızda enayi mi var
18:35 Türkiye’den Suriye’deki muhaliflerin ilerleyişiyle ilgili yapılan açıklamada Tel Rıfat ve Münbiç’e dikkat çekildi Türkiye'den Suriye'deki muhaliflerin ilerleyişiyle ilgili yapılan açıklamada Tel Rıfat ve Münbiç'e dikkat çekildi
17:32 Avrupa korkunç senaryoya hazırlanıyor Hayatta kalma broşürleri bastırıldı Avrupa korkunç senaryoya hazırlanıyor! Hayatta kalma broşürleri bastırıldı
15:54 Esed rejimiyle çatışan muhalif gruplar Halep kent merkezine girdi, İdlib’de stratejik bölgeyi ele geçirdi Esed rejimiyle çatışan muhalif gruplar Halep kent merkezine girdi, İdlib'de stratejik bölgeyi ele geçirdi
08:18 Taksilere acil durum butonu ve kamera zorunluluğu getirildi Taksilere acil durum butonu ve kamera zorunluluğu getirildi
08:00 TEM Otoyolu’nda trafiği felç eden kaza TEM Otoyolu'nda trafiği felç eden kaza
07:52 Bomba iddia: Erdoğan, DEM-İmralı görüşmesi için Adalet Bakanı’na talimat verdi Bomba iddia: Erdoğan, DEM-İmralı görüşmesi için Adalet Bakanı'na talimat verdi
02:43 Kız meselesi yüzünden çıkan kavgada 3 genç hayatını kaybetti Kız meselesi yüzünden çıkan kavgada 3 genç hayatını kaybetti
01:18 Beşiktaş’ın mağlubiyeti Nihat Kahveci’yi canlı yayında çileden çıkardı Beşiktaş'ın mağlubiyeti Nihat Kahveci'yi canlı yayında çileden çıkardı
01:17 Bahçesaray Belediye Başkanı Ayvaz Hazir terörden ceza aldı Bahçesaray Belediye Başkanı Ayvaz Hazir terörden ceza aldı
00:50 Fenerbahçe, Slavia Prag’ı deplasmanda 2-1 mağlup etti Fenerbahçe, Slavia Prag'ı deplasmanda 2-1 mağlup etti
00:50 Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan yeni atamalar belli oldu Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan yeni atamalar belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.11.2024 20:09:33. #1.13#
SON DAKİKA: New York Borsası Yükselişle Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.