New York'taki Türkiye-ABD Galası'nda Rahmi Koç ve Bill Ford'a onur ödülü verildi - Son Dakika
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New York'taki Türkiye-ABD Galası'nda Rahmi Koç ve Bill Ford'a onur ödülü verildi

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New York\'taki Türkiye-ABD Galası\'nda Rahmi Koç ve Bill Ford\'a onur ödülü verildi
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Rahmi Koç ve Bill Ford, New York'taki Türkiye-ABD Galası'nda onur ödülü aldı. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu haftasında 350'yi aşkın davetlinin katıldığı etkinlikte, iki ülke ilişkilerinin ticaret, yatırım, girişimcilik ve kültür bağlarıyla beslendiği vurgulandı.

Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç ve Ford Motor Company İcradan Sorumlu Yönetim Kurulu Başkanı Bill Ford, "100 Yıllık Dostluk: Türkiye-ABD Galası"nda onur ödülüne layık görüldü.

Koç Holding'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye ile ABD arasındaki köklü ve uzun soluklu ilişkilere katkı sağlayan kişileri, kurumları ve ortak değerleri onurlandırmak amacıyla düzenlenen galaya, ABD'nin New York kenti ev sahipliği yaptı.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu haftasında düzenlenen etkinliğe, Türkiye ve ABD'nin iş dünyası, kamu, sivil toplum, spor ve sanat çevrelerinden 350'yi aşkın davetli katıldı.

ABD Ticaret Odası ve ABD-Türkiye İş Konseyi organizasyonunda, Konsey Başkanı Hamdi Ulukaya ve eşi Louise Ulukaya'nın ev sahipliğinde gerçekleşen etkinlikte, iki ülke arasındaki ilişkilerin resmi temasların yanı sıra ticaret, yatırım, girişimcilik ve kültür gibi alanlarda oluşan kalıcı bağlarla beslendiği vurgulandı.

Organizasyonda, Türkiye ve ABD arasındaki ekonomik ve ticari bağların özel sektör alanındaki iki önemli temsilcisi olarak Rahmi Koç ve Bill Ford'a onur ödülü takdim edildi.

"Türk-Amerikan ilişkilerinin stratejik niteliği daha da güçlendirilmeli"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rahmi Koç, hem Koç Topluluğunun hem de Türk-Amerikan dostluğunun 100. yılında böylesine itibarlı bir ödüle layık görülmekten onur duyduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Türkiye-ABD ekonomik ilişkisinin en köklü örneğini, Ford Motor Company ile 98 yıldır devam eden ortaklığımız oluşturuyor. Bu ödül, aynı zamanda topluluğumuzun yıllar boyunca iki ülke arasındaki güçlü bağlara yaptığı katkıyı ve bu bağları daha da ileriye taşıma yönündeki kararlılığını yansıtıyor. Karşı karşıya olduğumuz zorlu ve karmaşık uluslararası ortamda Türk-Amerikan ilişkilerinin stratejik niteliğinin daha da güçlendirilmesi, her zamankinden daha önemli."

Bill Ford da yaklaşık 100 yıldır Ford ve Koç ailesinin, hem şirketlerinin hem de ülkelerinin gelişimiyle büyüyen, güvene dayalı bir ortaklık inşa ettiğini aktararak, şu ifadeleri kullandı:

"Bu ortaklık ruhu, dünyanın en başarılı ve en uzun soluklu otomotiv işbirliklerinden Ford Otosan aracılığıyla yaşamaya devam ediyor. Yalnızca büyük bir şirketin değil, aynı zamanda iki ülke arasında kalıcı bir köprünün kurulmasına katkıda bulunan Rahmi Koç ile onurlandırılmak, benim için büyük bir ayrıcalık. İlişkilerin, onlara yatırım yapmaya devam ettiğimiz sürece daha da güçlendiğine inanıyorum ve önümüzdeki 100 yıl boyunca da ortaklığımızı geliştirmeye devam etmeyi sabırsızlıkla bekliyorum."

Kaynak: AA
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