Nezih Demirkent 24. Yılında Anılıyor - Son Dakika
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Ekonomi

Nezih Demirkent 24. Yılında Anılıyor

Türk basınının duayeni Nezih Demirkent, 24. ölüm yıldönümünde saygı ve özlemle anılıyor.

11.02.2025 11:48
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Gazetecilik mesleğine sunduğu katkılarla ardında pek çok eser bırakan, Türk basınının duayeni ve Dünya gazetesinin kurucusu Mehmet Nezih Demirkent, vefatının 24'üncü yılında saygı ve özlemle yad ediliyor.

Ekonomi basınının temel taşlarından olan Nezih Demirkent, 25 Eylül 1930'da İstanbul'da dünyaya geldi. Babası Ahmet Nurettin Demirkent'in subay olması nedeniyle daha 1 yaşındayken tanıştığı Anadolu'ya sevdasını ömrü boyunca taşıdı.

Haydarpaşa Lisesi ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olan Demirkent, gazeteciliğe 1950 yılında Son Saat gazetesinde stajyer spor muhabiri olarak başladı.

Demirkent, Yeni Sabah ve Yeni Gazete'de muhabirlik, yazarlık ve yazı işleri müdürlüğü yaptı.

1970 yılında göreve başladığı Hürriyet gazetesinde genel müdürlük görevini üstlenen Demirkent, daha sonra bu gazeteden ayrılarak 1981 yılında bir ekonomi gazetesine dönüştürdüğü Dünya gazetesinin imtiyaz sahibi oldu.

Demirkent, 11 Şubat 2001'deki vefatına dek gazetenin başında kaldı.

Mesleki örgütlere büyük önem veren Nezih Demirkent, uzun bir dönem başkan yardımcılığı görevinde hizmet verdikten sonra 1982 yılında Türkiye Gazeteciler Cemiyetinin (TGC) başkanlığına seçildi.

En büyük eseri Dünya gazetesi ile Anadolu'nun sesi oldu

TGC'nin yayın organı Bizim Gazete'nin yayımını başlatan Demirkent, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu TGC Hikmet Memduh Kızılağaç Huzurevi ile TGC Basın Müzesi projelerini gerçekleştirdi. 10 yıl süreyle TGC'nin başkanlığını yapan Demirkent, bu hizmetten, seçimde adaylığını koymayarak çekildi.

Türkiye Gazete Sahipleri Sendikasının başkanlığını yapan Demirkent, Gazeteciler Sosyal Hizmetler ve Emeklilik Vakfını da yönetti.

Demirkent, Türkiye Spor Yazarları Derneğinin de (TSYD) kurucu üyesiydi. En büyük eseri Dünya gazetesi ile Anadolu'nun sesi oldu.

Basın şeref kartı taşıyan Nezih Demirkent, yazılarıyla gazetecilik mesleğinin ilkelerini ve değerlerini savundu. Demirkent'in bu yazıları daha sonra "Salı Yazıları" ve "Medya Medya" isimli kitaplarda toplandı. Demirkent'in ilk kitabı ise "Sayfa Sayfa Gazetecilik" adını taşıyordu.

Meslekte 51 yıl, ekonomi gazeteciliğinde 20 yıl

Meslekte 51 yılı, ekonomi gazeteciliğinde 20 yılı geride bırakan Demirkent, 70 yaşında vefat etti. Nezih Demirkent, Prof. Dr. Işın Demirkent ile evli ve bir çocuk babasıydı.

Dünya gazetesi İmtiyaz Sahibi ve İş İnsanı Umut Güner, yaptığı açıklamada Dünya gazetesinin kurucusu, merhum Nezih Demirkent'i rahmetle andıklarını belirtti.

Güner, 45'inci yılında Dünya gazetesini geleceğin teknolojisi ile haberciliği bir araya getirerek yaşatmaya devam edeceklerini dile getirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Nezih Demirkent 24. Yılında Anılıyor - Son Dakika

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