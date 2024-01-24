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NIATR Yönetim Kurulu Başkanı Alikaan Çiftçi Yeniden Seçildi - Son Dakika
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NIATR Yönetim Kurulu Başkanı Alikaan Çiftçi Yeniden Seçildi

Nükleer Sanayi Derneği (NIATR) Yönetim Kurulu Başkanı Alikaan Çiftçi, derneğin genel kurul toplantısında yeniden başkanlığa seçildi. Yönetim kurulunda Koray Yenigürbüz, Ömer Kaya, Gizem Özden, Antonie Bondoux ve Şevket Alacacı başkan yardımcısı olarak görev yapacak. Nesrin Sevimli ise genel sekreter olarak belirlendi. Alikaan Çiftçi, yeni dönemde Türkiye'nin nükleer hedefleriyle uyumlu olarak daha etkin çalışmalara imza atacaklarını vurguladı. Ayrıca, NIATR olarak uluslararası ilişkileri güçlendirmek için çeşitli anlaşmalar yapıldığı ve gelecek dönemde farklı ülkelere seyahatler düzenleneceği belirtildi.

NIATR Yönetim Kurulu Başkanı Alikaan Çiftçi Yeniden Seçildi
24.01.2024 - 16:07,  Güncelleme: 16:14
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Nükleer Sanayi Derneği (NIATR) Yönetim Kurulu Başkanı yeniden Alikaan Çiftçi oldu.

NIATR'den yapılan açıklamada, Derneğin genel kurul toplantısının gerçekleştirildiği belirtildi.

Toplantıda Alikaan Çiftçi'nin yeniden yönetim kurulu başkanlığına seçildiği, Koray Yenigürbüz, Ömer Kaya, Gizem Özden, Antonie Bondoux ve Şevket Alacacı'nın başkan yardımcısı ve Nesrin Sevimli'nin genel sekreter olarak belirlendiği ifade edildi.

Kaan Sümer, Mert Albayrak, Uğur Aytuna, Hasan Yeşiloğlu ve Barış Yağcı'nın da yönetim kurulu üyesi olduğu belirtildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen NIATR Başkanı Alikaan Çiftçi, yeni dönemde Türkiye'nin nükleer hedefleriyle uyumlu olarak daha etkin çalışmalara imza atacaklarını vurgulayarak, "Bu kapsamda hem Türkiye'nin büyüyen nükleer hedefleri hem de dünyadaki bu tablo nedeniyle biz nükleer sanayiciler olarak rolümüzü ve etkinliğimizi güçlendireceğiz. Orta Doğu ve Afrika'da yeni nükleer santral projelerinde Türk şirketlerinin imzası olsun istiyoruz. Türk nükleer sanayiciler, yeni projelere, dünyaya açılmaya hazır." ifadesini kullandı.

Dernek olarak Nükleer Enerji Ajansı ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı dahil çok sayıda kuruluşla güçlü iletişim geliştirdiklerini belirten Çiftçi, "Nükleer sektörde çalışan diğer kuruluşlarla ilişkilerimizi kuvvetlendirmeye devam edeceğiz. Türk sanayisinin nükleer enerji sektöründe daha aktif olması için proje, etkinliklerimizin sayısını artıracağız." dedi.

Çiftçi, uluslararası etkileşimi artırmak için attıkları adımlarla Londra Merkezli Yeni Nükleer İzleme Enstitüsü ve Kore Nükleer Derneği gibi küresel nükleer endüstri dernekleriyle yapılan iyi niyet anlaşması sayısının 19'a ulaştığını kaydetti. Çiftçi, gelecek dönemde Çin, Birleşik Krallık, Güney Kore, Birleşik Arap Emirlikleri, Rusya, ABD ve Kanada'ya seyahatler düzenleneceğini belirtti.

Genç yetenekleri desteklemek ve sektöre katılımlarını sağlamak amacıyla "Gençlik Komitesi" kurma fikrini değerlendirdiklerini ifade eden Çiftçi, kamu kurumlarıyla iletişimi artırmak, sektöre yönelik inovatif projeler geliştirmek amacıyla stratejik plan hazırladıklarını kaydetti.

Kaynak: AA
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Ömer Kaya, Türkiye, Enerji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi NIATR Yönetim Kurulu Başkanı Alikaan Çiftçi Yeniden Seçildi - Son Dakika


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