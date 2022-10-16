Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın: "Kamuda asıl olan şey kadrolu istihdamdır" - Son Dakika
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Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın: "Kamuda asıl olan şey kadrolu istihdamdır"

16.10.2022 15:40

Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Kamuda asıl olan şey kadrolu istihdamdır.

Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Kamuda asıl olan şey kadrolu istihdamdır. Sözleşme sadece bazı personelin temininde zorlandığınızda ruhsattır." dedi.

Yalçın, İl Kültür Merkezi'nde düzenlenen Eğitim-Bir-Sen Niğde Şubesi'nin 7. Olağan Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, Amasra'daki maden faciasında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

Toplu sözleşmede, ek gösterge, üniversitedeki idari personelin yer değiştirmesi ve sözleşmeliler konusunun önemli olduğunu belirten Yalçın, üniversitedeki idari personelin yer değiştirmesi konusunda belli bir aşamaya geldiklerini söyledi.

Yalçın, sözleşmeliler konusunu da önemli bir noktaya getirmek için gayret gösterdiklerini vurgulayarak, "Her kurum kendine göre bir istihdam alanı çiziyor 'bizim sözleşmemiz buna göre' diyerek, kamu dağılmış durumda. Kamuda bütünlük kaybolmuş durumda. Onun için kamuda asıl olan şey kadrolu istihdamdır. Sözleşme sadece bazı personelin temininde zorlandığınızda ruhsattır. İstiyoruz ki kadroyla bu iş neticelensin ve kamuda çalışma barışı sağlansın." diye konuştu.

AK Parti Niğde Milletvekili Selim Gültekin de yılbaşına kadar sözleşmeli personellerin kadroya geçirilmesi ve EYT ile ilgili sorunları halledeceklerini ifade etti.

Kovid-19 döneminde başlayıp, Rusya- Ukrayna savaşıyla devam eden ve herkesin cebine etki eden sorunlarla karşı karşıya olduklarına dikkati çeken Gültekin, "Bunun da farkındayız. Sayın Cumhurbaşkanımız da ifade ediyor. Elimizden geldiğince de bunları iyileştirmek adına adımlar atıldı. Yine yılbaşında sizleri, memurlarımızı, öğretmenlerimizi ezdirmemek adına gerekli çalışmalar yapılacaktır. Buna da inancımız tam." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın: 'Kamuda asıl olan şey kadrolu istihdamdır' - Son Dakika

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