Niğde Kadın Kooperatifleri Birliği Kuruldu - Son Dakika
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Ekonomi

Niğde Kadın Kooperatifleri Birliği Kuruldu

Niğde Kadın Kooperatifleri Birliği Kuruldu
11.07.2025 14:54  Güncelleme: 14:56
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Niğde'de kadın kooperatifleri, ortak iradeleriyle İç Anadolu Bölge Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifleri Birliği'ni kurarak kadının ekonomideki rolünü güçlendirmeyi hedefliyor. Birlik, kadın girişimciliğini desteklerken toplumsal cinsiyet eşitliğine katkıda bulunmayı amaçlıyor.

Niğde'de faaliyet gösteren kadın kooperatifleri, üretim güçlerini birleştirerek bölgesel düzeyde önemli bir adım attı.

Ticaret Bakanlığı'nın onayıyla kurulan 'Sınırlı Sorumlu İç Anadolu Bölge Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifleri Birliği', 2025 Aile Yılı kapsamında kadının ekonomideki rolünü güçlendirme hedefi doğrultusunda hayata geçirildi. Kadın emeğini merkezine alan bu yeni kalkınma modeli; Niğde merkezli olarak İç Anadolu'da kadın odaklı iş birliklerinin en somut örneğini sunuyor. Niğde ve çevresindeki 8 kadın kooperatifinin ortak iradesiyle kurulan birlik; üretim, pazarlama ve sosyal etki gücünü ortak bir zemine taşıyarak hem kadın girişimciliğini güçlendirmeyi hem de toplumsal cinsiyet eşitliğine doğrudan katkı sunmayı amaçlıyor. Birliğin kurucu kooperatifleri arasında Niğde Bağları Tarım Sanayi Eğitim Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi, Yeşilburç Denee Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi, Toro Ulukışla Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi, Karagöl Ulukışla Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi, Tyana Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi, Anahita Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi, Aktaş Kadam Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi, Altıneller Altunhisar Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi yer alıyor. Kendi bölgelerinde bağımsız olarak üretim yapan bu kooperatifler artık daha büyük ölçekli iş birlikleriyle, ortak projeler üretecek, kaynaklarını ve deneyimlerini paylaşarak büyüyecek. Kurulan birlikle yalnızca ekonomik değil sosyal kalkınma açısından da kadınların daha görünür ve etkin olmasını sağlayacak somut projelerin haya geçmesi hedefleniyor. Bu projelerden ilki, Niğde Belediyesi'nin Ahiler Kalkınma Ajansı (AHİKA) ile yürüttüğü 'Kadın Kooperatifleri Birleşiyor, AHİKA ile Güçleniyor' adlı çalışma oldu. 2024 Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında destek almaya hak kazanan proje, toplam 7 milyon 350 bin TL bütçesiyle kadınların iş gücüne katılımını artırmayı, yöresel ürünlerin üretimini teşvik ederek bölge ekonomisine katkı sağlamayı ve hasta-yaşlı bakımı gibi alanlarda nitelikli insan kaynağı oluşturmayı hedefliyor. Yeni kurulan birlik, üretimi büyütmenin ötesinde kadınların markalaşma, pazarlama ve ulusal pazarlara açılma süreçlerinde de birlikte hareket etmesini sağlayacak. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, kadın kooperatiflerinin gösterdiği gelişimden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Kadın kooperatiflerinin kısa bir zaman içerisinde bu hale gelebilmesi gerçekten Niğdemiz adına önemliydi. Bir taraftan da mutlu eden kısmı da İç Anadolu Bölgesi Kadın Kooperatifleri Birliği olması. İnşallah ben inanıyorum ki bundan sonrasında diğer Anadolu kentlerinden de kooperatifler bu çatı altında birleştiririz ve bu çatının da merkezi Niğde olur" ifadelerini kullandı. Kadın dayanışmasının, kadın birliğinin Niğde'den doğması, Niğde'den büyüyerek güçlenmesinin gurur verici olduğunu aktaran Başkan Özdemir hedefin Niğde'de yakalanan bu başarı hikayesinin tüm Türkiye'ye örnek teşkil etmesi olduğunu söyledi.

Özdemir; "Bu süreçteki değerli katkıları ve destekleri için Niğde Valimiz Cahit Çelik'e, T.C. Ticaret Bakanlığı Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürü Taha Enes Şener'e ve Kooperatifçilik Daire Başkanı Gülsüm Gözde Ayanoğlu'na da ayrıca şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı. - NİĞDE

Kaynak: İHA

İç Anadolu, Ekonomi, Kadın, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Niğde Kadın Kooperatifleri Birliği Kuruldu - Son Dakika

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