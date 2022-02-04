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Niğdeli genç girişimci destekle kurduğu çiftlikte ekonomiye katkı sağlıyor - Son Dakika

Niğdeli genç girişimci destekle kurduğu çiftlikte ekonomiye katkı sağlıyor

04.02.2022 12:55
Niğdeli genç girişimci destekle kurduğu çiftlikte ekonomiye katkı sağlıyor

Niğde'nin Sazlıca beldesinde 24 yaşındaki Eren Koyuncu, devletten aldığı yaklaşık 1,5 milyon lira hibe desteğiyle kurduğu modern çiftlikte küçükbaş hayvancılık yapıyor.

Niğde'nin Sazlıca beldesinde 24 yaşındaki Eren Koyuncu, devletten aldığı yaklaşık 1,5 milyon lira hibe desteğiyle kurduğu modern çiftlikte küçükbaş hayvancılık yapıyor.

Koyuncu, çiftliğinde gazetecilere yaptığı açıklamada, ailesiyle küçükbaş hayvan yetiştirdiğini söyledi.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Bor Meslek Yüksekokulu mezunu ve aynı üniversitenin gazetecilik bölümü 3. sınıf öğrencisi olduğunu belirten Koyuncu, 2020 yılında kırsal kalkınma desteklerine başvurduğunu anlattı.

Koyuncu, devletin desteğini her zaman yanlarında hissettiklerini aktararak, şunları kaydetti:

"Yaklaşık 3 milyon liralık bir tesis kurduk. 1 milyon 400 bin lirasını devletimiz verdi. İşletmemiz son derece modern bir tesis. Şu an çiftliğimizde 2500 hayvanımız var. Hedefimiz 10 bin hayvan sayısına ulaşmak. Hayvanlarımız ivesi ve hamdani ağırlıklı. Sakız melezlerimiz de var. Sakız koyunlarımız kuzu ve süt için kombine bir ırk. İkiz ve üçüz doğum oranı yüksek. Bunların süt verimi en aşağısı 2 litre olmakla birlikte 6 litreyi gördük, ortalamamız 3,5 litre."

İvesi ve hamdani koyunlarının, süt ve et veriminin yüksek olduğuna dikkati çeken Koyuncu, Akkaraman koyunlarından daha çabuk etlendiğini, daha fazla süt verdiğini, bu ırk hayvanları yetiştirdiklerini sözlerine ekledi.

Tarım ve Orman İl Müdürü Asım Baş da çiftliğin küçükbaş hayvancılıkta kentin yüz akı projelerinden olduğunu vurguladı.

Kırsal kalkınma projelerinin il için önemli olduğunu ifade eden Baş, 2021 yılında kırsal kalkınma destekleriyle 183 projeyi faaliyete geçirdiklerini bildirdi.

Bu sene kırsal kalkınma desteklerine 1050'ye yakın başvuru yapıldığına işaret eden Baş, "Bu yıl kırsal kalkınma desteklerinde biraz değişiklik yapıldı, A ve B iş planı ve ekonomik yatırımlar olarak 3 bölüme ayrıldı. A iş planında 750'nin üzerinde, B iş planında ise 200'e yakın başvuru var. Ekonomik yatırımlara ise 100'ün üzerinde başvuru bekliyoruz. Bu yıl B iş planı ile ekonomik yatırımları önemsiyoruz." diye konuştu.

Niğdeli genç girişimci destekle kurduğu çiftlikte ekonomiye katkı sağlıyor
Niğdeli genç girişimci destekle kurduğu çiftlikte ekonomiye katkı sağlıyor
Niğdeli genç girişimci destekle kurduğu çiftlikte ekonomiye katkı sağlıyor
Niğdeli genç girişimci destekle kurduğu çiftlikte ekonomiye katkı sağlıyor

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Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Sazlıca, Niğde, Bor, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Niğdeli genç girişimci destekle kurduğu çiftlikte ekonomiye katkı sağlıyor - Son Dakika Ekonomi


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