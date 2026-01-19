Bursa\'da gece çalışan anne babalara müjde...Gece kreşi Nilüfer\'de başlıyor

Nilüfer Belediyesi, Bursa'da bir ilke imza atarak gece kreşi uygulamasını başlatıyor. Özellikle sanayide gece çalışmak zorunda kalan anne babalar çocuklarını artık Nilüfer Belediyesi'nin kreşine bırakabilecek. Kendileri getirmek şartıyla Bursa'nın her yerinden başvuru alabileceklerini belirten Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, "Nilüfer'de gece mesaisi anneler için artık sorun olmayacak. Çocuklarını kreşimize getirmek isteyenlerin başvurularını bekliyoruz. Yakın zamanda başvurulara göre gece kreşini hayata geçireceğiz. Vatandaşlarımızdan başvuruları 4441603 numaralı hattımıza bekliyoruz" dedi.

Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, gece kreşi uygulamasının özellikle sanayi bölgelerine yakın alanlarda çalışan kadınların ihtiyaçları gözetilerek planlandığını belirtti. Kreşlerin kadınların özgürlüğü anlamına geldiğini vurgulayan Özdemir, "Vardiyeli çalışan kadınlarda çocuk bakımı genellikle annenin sorumluluğunda kalıyor. Bu nedenle gece vardiyasında çalışan kadınları da düşünerek böyle bir uygulamayı hayata geçirdik" dedi.

Pilot uygulama kapsamında akşam saat 19.00'dan sabah 07.00'ye kadar hizmet verildiğini kaydeden Özdemir, "Şu anda bu uygulamayı bir deneme olarak yürütüyoruz. Talep ve performans yeterli olursa mevcut 4 kreşimizde ve yapımı süren 3 yeni kreşimizde de gece kreşi uygulamasını devreye alacağız" diye konuştu.

Gece kreşi için talep toplama sürecine ilişkin de bilgi veren Başkan Özdemir, ilk duyuruların ardından yeterli başvuru alınamadığını, bu nedenle billboardlar ve farklı iletişim kanallarıyla farkındalık çalışması başlattıklarını ifade etti. Özdemir, "Talep yeterli olursa bu kreşi kesin olarak açacağız. Önceliğimiz Nilüferli hemşehrilerimiz ancak ihtiyacı olan her kadına bu hizmeti sunmayı önemsiyoruz" dedi.

Nilüfer Belediyesi'nin kreş sayısını hızla artırmayı hedeflediğini belirten Özdemir, "Şu anda 4 kreşimiz var, 3 kreşimizin yapımı sürüyor. Önümüzdeki yılın sonuna kadar 7 kreşe ulaşacağız. Seçim döneminde 5 yılda 5 kreş vaadinde bulunmuştuk ancak ihtiyacın çok daha fazla olduğunu gördük. Dönem sonunda hedefimiz 20 kreşe ulaşmak" ifadelerini kullandı.

Kreşlerin nitelikli eğitim kadrosu ve donanımıyla hizmet verdiğini de vurgulayan Özdemir, halen 428 çocuğa hizmet sunulduğunu belirtti. Çalışan anne ve babalara çağrıda bulunan Başkan Özdemir, "Nilüferli hemşehrilerime sesleniyorum. İş hayatınızdan vazgeçmeyin. Gece çalışıyorsanız belediyemize başvurun, çocuklarınıza biz bakacağız. Yeter ki kadınların özgürlüğü devam etsin" şeklinde konuştu. - BURSA