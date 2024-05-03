Nisan Ayı Enflasyon Rakamları Açıklandı

Ekonomi

Türkiye'nin Nisan ayı enflasyon rakamları belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı rakamlara göre, Nisan ayında enflasyon aylık yüzde 3,18, yıllık bazda ise 69,80 olarak gerçekleşti. Açıklanan rakamlara göre değerlendirmelerde bulunan Ekonomist Doç. Dr. Batuhan Tufaner, "Mayıs ayında enflasyonda zirve noktasını görmüş olacağız. Haziran ve sonrasında ise hem baz etkisinin hem de uygulanan sıkılaştırıcı politikaların etkisiyle enflasyonda bir gerileme görmemiz muhtemel" dedi.

Türkiye İstatistik Kurumu, Nisan ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), Nisanda aylık bazda yüzde 3,18, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 3,60 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 69,80, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 55,66 olarak gerçekleşti. Nisanda 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 59,64, yurt içi üretici fiyatları yüzde 45,83 arttı.

Son enflasyon rakamları hakkında değerlendirmelerde bulunan İstanbul Beykent Üniversitesinden Ekonomist Doç. Dr. Batuhan Tufaner, "Haziran ayı sonrasında enflasyonda bir gerileme görmemiz muhtemel" dedi. Doç. Dr. Batuhan Tufaner, "Aylık bazda en fazla artışın alkollü içecek ve tütün grubunda olduğunu görüyoruz. Bu ürünlere yapılan zamlar nedeniyle beklenen bir sonuç olduğu ifade edilebilir. Yıllık bazda bakıldığında ise, TÜFE'deki yükselişin en önemli kaynağının hizmet sektörü olmaya devam ettiğini görüyoruz. En fazla artış sırasıyla eğitim, oteller ve ulaşım sektörlerinde yaşandı. Diğer taraftan, üretici enflasyonunun da hızlandığını görülüyor. Dolayısıyla, enflasyonun bir nedeninin de girdi maliyetlerinde yaşanan artışlar olmaya devam ediyor. Mayıs ayında enflasyonda zirve noktasını görmüş olacağız. Haziran ve sonrasında ise hem baz etkisinin hem de uygulanan sıkılaştırıcı politikaların etkisiyle enflasyonda bir gerileme görmemiz muhtemel" şeklinde konuştu.

"Yılın ilk 4 ayında dış ticaret açığı yüzde 30 civarında azalmış durumda"

İthalat ve ihracat rakamlarına da değinen Doç. Dr. Batuhan Tufaner "Sıkılaştırıcı politikaların etkilerini göstermesi dış ticaret açığını azalmaya devam edecektir" diyerek sözlerini şöyle sonlandırdı;

"Dış ticaret verilerine baktığımızda ise, 2024 yılının ilk 4 ayında geçen yılın aynı dönemine göre ihracatın yüzde 2,7 arttığını, ithalatın ise yüzde 8,9 oranında azaldığını görüyoruz. Dolayısıyla, yılın ilk 4 ayında dış ticaret açığı yüzde 30 civarında azalmış durumda. Önümüzdeki süreçte hem uygulanan sıkılaştırıcı politikalar hem de uluslararası jeopolitik gelişmeler dış ticaret verileri üzerinde etkili olacaktır. Özellikle, üretimin en önemli girdilerinden biri olan petrol fiyatlarının ve altının uluslararası jeopolitik gelişmelerle yakından ilişkili olduğunu biliyoruz. Diğer taraftan, altına olan yurtiçi talep ithalatımızda önemli bir pay tutmaya devam ediyor. Bu bağlamda, jeopolitik gerilimlerin azalması ve yurtiçinde uygulanan sıkılaştırıcı politikaların etkilerini göstermesi dış ticaret açığını azalmaya devam edecektir." - İSTANBUL