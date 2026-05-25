Nisan Ayında Hidroelektrik Üretim Rekoru! - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Nisan Ayında Hidroelektrik Üretim Rekoru!

Nisan Ayında Hidroelektrik Üretim Rekoru!
25.05.2026 11:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nisan'da 11,66 milyar kWh ile hidroelektrikten rekor elektrik üretimi gerçekleşti.

Türkiye'de bahar aylarında artan yağışlarla barajların doluluk oranları yükselirken, nisanda hidrolik üretim değeri 11,66 milyar kilovatsaatle tüm zamanların aylık bazda rekorunu kırdı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı verilerine göre, söz konusu ayda toplam elektrik üretimi 28,14 milyar kilovatsaat olarak kayıtlara geçti ve nisanda elektrik üretiminin yüzde 41,4'ü hidroelektrik santrallerinden sağlanmış oldu.

Hidrolikteki bu üretim artışı, yenilenebilir enerjide elektrik üretim rekorunu da tazeledi.

Geçen ay hidroelektrik santrallerinden toplam 11,66 milyar kilovatsaat elektrik üretildi. Yenilenebilir kaynaklı elektrik üretimi 19,85 milyar kilovatsaat, yerli kaynaklı elektrik üretimi de 23,35 milyar kilovatsaat olarak kayıtlara geçti.

Bu dönemde, nisanda yerli kaynaklı elektrik üretiminin payı yüzde 83, yenilenebilir kaynaklı elektrik üretiminin payı ise yüzde 70,5 olarak kaydedildi.

Mart 2025'te 19,46 milyar kilovatsaat ile tüm zamanların en yüksek yenilenebilir kaynaklı elektrik üretimi gerçekleştirilmiş ve toplam elektrik üretiminin 3'te 2'si yenilenebilir kaynaklardan elde edilmişti.

İlk 4 aylık verilerde de en yüksek değerler elde edildi

Yılın ilk 4 aylık döneminde de hidrolik kaynaklı elektrik üretim değeri 34,7 milyar kilovatsaat ile tüm zamanların en yüksek hidrolik üretim değerini oluşturdu.

Ayrıca, ilk 4 aylık dönemdeki toplam yerli kaynaklı elektrik üretimi 83,43 milyar kilovatsaat, yenilenebilir kaynaklı elektrik üretimi de 68,41 milyar kilovatsaatle tüm zamanlar içerisindeki benzer dönemlerde miktarsal olarak en yüksek değer olarak kayıtlara geçti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, yenilenebilir enerji kurulu gücünde en büyük paya sahip hidroelektrik santralleriyle yerli ve sürdürülebilir bir enerji altyapısı inşa ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Kendi kaynaklarımızdan aldığımız güçle dışa bağımlılığımızı azaltıyor, arz güvenliğimizi sağlıyor, 2053 net sıfır emisyon hedefimize emin adımlarla ilerliyoruz. Yağışların bereketiyle nisan ayında hidrolikten 11,66 milyar kilovatsaat elektrik üreterek tüm zamanların en yüksek hidrolik kaynaklı üretim seviyesine ulaştık. Ülkemizin toplam elektrik üretiminin yüzde 41,4'ünü sadece suyun gücüyle karşıladık. Böylece yenilenebilir enerjinin toplam üretimimizdeki payını da yüzde 70,5 gibi rekor bir seviyeye taşıdık. Suyumuzu enerjiye, enerjimizi de milletimizin refahına dönüştürmeye devam edeceğiz."

Kaynak: AA

Ekonomi, Enerji, Ankara, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Nisan Ayında Hidroelektrik Üretim Rekoru! - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çağatay Ulusoy’dan veda mesajı Gerçek çok başka çıktı Çağatay Ulusoy'dan veda mesajı! Gerçek çok başka çıktı
Fenerbahçe ile anılıyordu Hakan Safi’den Rafael Leao iddialarına yanıt Fenerbahçe ile anılıyordu! Hakan Safi'den Rafael Leao iddialarına yanıt
Sadettin Saran 3 ismin istifasını istedi Sadettin Saran 3 ismin istifasını istedi
Bilgi Üniversitesi’nde polis müdahalesi Gözaltılar ve yaralılar var Bilgi Üniversitesi'nde polis müdahalesi! Gözaltılar ve yaralılar var
CHP Genel Merkezi’nde tahliye sürerken MHP’den “yetki karmaşası“ mesajı CHP Genel Merkezi'nde tahliye sürerken MHP'den "yetki karmaşası" mesajı
Mahmut Tanal hüngür hüngür ağladı: AKP’yi yine kurtardın Kemal Bey Mahmut Tanal hüngür hüngür ağladı: AKP’yi yine kurtardın Kemal Bey

11:59
Aziz Yıldırım, iki golcüyü duyurdu: Seçimden önce açıklarız
Aziz Yıldırım, iki golcüyü duyurdu: Seçimden önce açıklarız
11:40
Öcalan’dan CHP Genel Merkezi’nin tahliyesine tepki: Demokraside olacak şey midir
Öcalan'dan CHP Genel Merkezi'nin tahliyesine tepki: Demokraside olacak şey midir?
11:29
MHP’den dikkat çeken “mutlak butlan“ itirazı
MHP'den dikkat çeken "mutlak butlan" itirazı
10:29
Bilgi Üniversitesi yeniden açıldı YÖK’ten açıklama geldi, öğrenciler kutlama yaptı
Bilgi Üniversitesi yeniden açıldı! YÖK'ten açıklama geldi, öğrenciler kutlama yaptı
10:23
Serenay Sarıkaya gözaltına alındı
Serenay Sarıkaya gözaltına alındı
10:19
Özel’den “Kurultay ilan edilmezse ne yapılacak“ sorusuna net yanıt
Özel'den "Kurultay ilan edilmezse ne yapılacak?" sorusuna net yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.05.2026 12:19:59. #7.12#
SON DAKİKA: Nisan Ayında Hidroelektrik Üretim Rekoru! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.