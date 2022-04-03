Nisan ayında vatandaşların cebini yakından ilgilendiren konular gündemde olacak! İşte o 4 konu başlığı - Son Dakika
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Nisan ayında vatandaşların cebini yakından ilgilendiren konular gündemde olacak! İşte o 4 konu başlığı

03.04.2022 22:25

Nisan ayının ekonomi gündemi bir hayli yoğun olacak. Ekonomik olarak gündemin yoğun olacağı konu başlıklar arasında, yarın açıklanacak enflasyon ve dış ticaret istatistikleri bulunuyor. Diğer iki konu başlığı ise emeklilerin bayram ikramiyeleri ve faiz kararı olacak.

Nisan ayına girilirken yoğun ekonomi gündemi de yavaş yavaş başlıyor. Bu çerçevede yeni haftadan itibaren ekonomiye ilişkin pek çok kritik veri art arda vatandaşlarla paylaşılacak.

ENFLASYON ORANI

TRT Haber'in derlemesine göre; yarın gözler enflasyon rakamlarında olacak. Türkiye İstatistik Kurumu, Mart ayı tüketici fiyat endeksi ile üretici fiyat endeksini açıklayacak. 4 Nisan 2022 Pazartesi günü saat 10.00'da açıklanacak veriler sonrasında kira artış oranı da ortaya çıkmış olacak.

Tüketici fiyat endeksi şubatta yüzde 4,81 artmış, yıllık bazda yüzde 54,44 olmuştu.

İHRACAT VERİLERİ

Mart ayı dış ticaret istatistikleri de Ticaret Bakanı Mehmet Muş tarafından paylaşılacak. Türkiye'nin şubattaki ihracatı 20 milyar dolar olmuş, tüm zamanların en yüksek şubat ayı ihracatı gerçekleşmişti.

İŞSİZLİK RAKAMLARI

TÜİK, şubat dönemine ilişkin işsizlik rakamlarını 11 Nisan'da, sanayi üretim endeksini 12 Nisan'da açıklayacak. Bütçenin geçen aya ilişkin verileri de 15 Nisan'da belli olacak.

FAİZ KARARI

Para Politikası Kurulu'nun bu yıla ilişkin 4'üncü faiz kararı 14 Nisan'daki toplantısında netlik kazanacak. Merkez Bankası, yılın 2'nci enflasyon raporunu ise 28 Nisan'da kamuoyuna duyuracak.

EMEKLİLERE BAYRAM İKRAMİYESİ

Milyonlarca emekli, Ramazan bayramı ikramiyesi için gelecek haberi bekliyor. Emeklilere geçen yıl 2 bayramda toplam 2 bin 200 lira ödeme yapıldı. Bu yılki ikramiye tutarı ve ödeme takvimi ilerleyen günlerde belli olacak.

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Enflasyon, Türkiye, Ekonomi, Nisan, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Nisan ayında vatandaşların cebini yakından ilgilendiren konular gündemde olacak! İşte o 4 konu başlığı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Nisan ayında vatandaşların cebini yakından ilgilendiren konular gündemde olacak! İşte o 4 konu başlığı - Son Dakika
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