Nisan ayına girilirken yoğun ekonomi gündemi de yavaş yavaş başlıyor. Bu çerçevede yeni haftadan itibaren ekonomiye ilişkin pek çok kritik veri art arda vatandaşlarla paylaşılacak.
TRT Haber'in derlemesine göre; yarın gözler enflasyon rakamlarında olacak. Türkiye İstatistik Kurumu, Mart ayı tüketici fiyat endeksi ile üretici fiyat endeksini açıklayacak. 4 Nisan 2022 Pazartesi günü saat 10.00'da açıklanacak veriler sonrasında kira artış oranı da ortaya çıkmış olacak.
Tüketici fiyat endeksi şubatta yüzde 4,81 artmış, yıllık bazda yüzde 54,44 olmuştu.
Mart ayı dış ticaret istatistikleri de Ticaret Bakanı Mehmet Muş tarafından paylaşılacak. Türkiye'nin şubattaki ihracatı 20 milyar dolar olmuş, tüm zamanların en yüksek şubat ayı ihracatı gerçekleşmişti.
TÜİK, şubat dönemine ilişkin işsizlik rakamlarını 11 Nisan'da, sanayi üretim endeksini 12 Nisan'da açıklayacak. Bütçenin geçen aya ilişkin verileri de 15 Nisan'da belli olacak.
Para Politikası Kurulu'nun bu yıla ilişkin 4'üncü faiz kararı 14 Nisan'daki toplantısında netlik kazanacak. Merkez Bankası, yılın 2'nci enflasyon raporunu ise 28 Nisan'da kamuoyuna duyuracak.
Milyonlarca emekli, Ramazan bayramı ikramiyesi için gelecek haberi bekliyor. Emeklilere geçen yıl 2 bayramda toplam 2 bin 200 lira ödeme yapıldı. Bu yılki ikramiye tutarı ve ödeme takvimi ilerleyen günlerde belli olacak.
Son Dakika › Ekonomi › Nisan ayında vatandaşların cebini yakından ilgilendiren konular gündemde olacak! İşte o 4 konu başlığı - Son Dakika