Nisan Dış Ticaret Verileri Açıklandı

Türkiye'nin ihracatı, nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,8 artarak 20 milyar 801 milyon dolar, ithalatı yüzde 12,7 artışla 32 milyar 893 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan nisan ayına ilişkin geçici dış ticaret verileri açıklandı.

Buna göre, Genel Ticaret Sistemi (GTS) kapsamında ihracat, nisanda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 7,8 yükselişle 20 milyar 801 milyon dolar, ithalat da yüzde 12,7 yükselişle 32 milyar 893 milyon dolar oldu.

Dış ticaret açığı, nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 22,3 artarak 12 milyar 92 milyon dolara yükseldi.

İhracatın ithalatı karşılama oranı Nisan 2024'te yüzde 66,1 iken geçen ay yüzde 63,2'ye geriledi.

Ocak-nisan döneminde dış ticaret açığı yüzde 14,7 arttı

Ocak-nisan döneminde ise ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,7 artışla 86 milyar 113 milyon dolar, ithalat yüzde 6,6 yükselişle 120 milyar 699 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Ocak-nisan döneminde dış ticaret açığı yüzde 14,7 artışla 34 milyar 586 milyon dolara yükseldi.

İhracatın ithalatı karşılama oranı Ocak-Nisan 2024 döneminde yüzde 73,4 iken bu yılın aynı döneminde yüzde 71,3'e geriledi.

Enerji ve altın hariç dış ticaret

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat, nisanda yüzde 11,1 artarak 17 milyar 325 milyon dolardan 19 milyar 253 milyon dolara çıktı. Nisanda enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ithalat yüzde 13,5 artarak 22 milyar 394 milyon dolardan 25 milyar 420 milyon dolara yükseldi.

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç dış ticaret açığı, nisanda 6 milyar 166 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Dış ticaret hacmi yüzde 12,5 artarak 44 milyar 673 milyon dolar oldu. Söz konusu ayda enerji ve altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 75,7 olarak kayıtlara geçti.

(Sürecek)