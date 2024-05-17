Nisanda Yabancılara Yapılan Konut Satışı Yüzde 50 Azaldı - Son Dakika
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Ekonomi

Nisanda Yabancılara Yapılan Konut Satışı Yüzde 50 Azaldı

Nisanda Yabancılara Yapılan Konut Satışı Yüzde 50 Azaldı

Türkiye'de nisanda yabancılara yapılan konut satışı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 50,3 azalarak 1272 oldu. Antalya, yabancılara yapılan satışlarda ilk sırayı aldı. İpotekli konut satışları ise yüzde 67,5 azaldı. Diğer konut satışları ise artış gösterdi.

17.05.2024 10:25
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Türkiye'de yabancılara yapılan konut satışı, nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 50,3 azalarak 1272 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), nisan ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, nisanda yabancılara 1272 konut satıldı. Yabancılara konut satışı, nisanda yıllık bazda yüzde 50,3 azaldı. Söz konusu ayda toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 1,7 olarak belirlendi.

Yabancılara yapılan satışlarda ilk sırayı 454 konutla Antalya aldı. Bu ili 407 konutla İstanbul ve 149 konutla Mersin takip etti.

Yabancılara konut satışı ocak-nisan döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 48,4 azalarak 6 bin 957 oldu.

Ülke uyruklarına göre en çok konut satışı Rusya vatandaşlarına yapıldı. Nisanda Rusya vatandaşları Türkiye'den 293 konut satın aldı. Rusya vatandaşlarını 117 konutla İran, 91 konutla Ukrayna ve 70 konutla Almanya vatandaşları izledi.

İpotekli konut satışları azaldı

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 67,5 azalarak 7 bin 71 olarak kayıtlara geçti. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 9,4 olarak gerçekleşti.

Ocak-nisan döneminde gerçekleşen ipotekli konut satışları ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 57 azalışla 34 bin 693 oldu.

Nisan ayındaki ipotekli satışların 1744'ü, ocak-nisan dönemindeki satışların 8 bin 313'ü ilk el satışları olarak belirlendi.

Diğer konut satışları nisanda arttı

Türkiye genelinde diğer konut satışları, nisanda, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,2 artarak 68 bin 498 oldu. Toplam konut satışları içinde diğer satışların payı yüzde 90,6 olarak saptandı.

Ocak-nisan döneminde gerçekleşen diğer konut satışları ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,2 artışla 320 bin 480 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye genelinde ilk el konut satış sayısı, nisanda, yıllık bazda yüzde 10,6 azalarak 24 bin 85'e geriledi. Toplam konut satışları içinde ilk el konut satışlarının payı yüzde 31,9 olarak tespit edildi. İlk el konut satışları ocak-nisan döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,3 artışla 112 bin 341 olarak gerçekleşti.

Türkiye genelinde ikinci el konut satışları, nisanda, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12,3 azalış göstererek 51 bin 483'e geriledi. Toplam konut satışları içinde ikinci el konut satışlarının payı yüzde 68,1 olarak hesaplandı. İkinci el konut satışları ocak-nisan döneminde de geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,9 azalışla 242 bin 832 olarak kaydedildi.

(Bitti)

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Nisanda Yabancılara Yapılan Konut Satışı Yüzde 50 Azaldı - Son Dakika

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