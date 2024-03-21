Nissan Türkiye Genel Müdürü Charbel Abi Ghanem, Avrupa Bağımsız Pazarlardan Sorumlu Başkan Yardımcısı oldu - Son Dakika
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Ekonomi

Nissan Türkiye Genel Müdürü Charbel Abi Ghanem, Avrupa Bağımsız Pazarlardan Sorumlu Başkan Yardımcısı oldu

Nissan Türkiye Genel Müdürü Charbel Abi Ghanem, Avrupa Bağımsız Pazarlardan Sorumlu Başkan Yardımcısı oldu

Nissan Türkiye Genel Müdürü Charbel Abi Ghanem, 1 Nisan itibarıyla Avrupa Bağımsız Pazarlardan Sorumlu Başkan Yardımcılığı görevine getirildi. Abi Ghanem, Türkiye Genel Müdürlüğü görevinin yanı sıra Avrupa Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Bölüm Başkan Yardımcısı Mayra Gonzalez Velasco'ya bağlı olarak çalışacak. Abi Ghanem, Nissan Motor Corporation çatısı altında global satış ve iş geliştirme alanında önemli görevler üstlenmiş ve Avrupa'da pazarlama ve tüketici deneyimi alanlarında görev almıştır.

21.03.2024 22:59  Güncelleme: 23:01
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Nissan Türkiye Genel Müdürü Charbel Abi Ghanem, 1 Nisan itibarıyla Avrupa Bağımsız Pazarlardan Sorumlu Başkan Yardımcılığını da üstlenecek.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Abi Ghanem, Türkiye Genel Müdürlüğü görevinin yanı sıra Avrupa Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Bölüm Başkan Yardımcısı Mayra Gonzalez Velasco'ya bağlı olarak Avrupa Bağımsız Pazarlardan Sorumlu Başkan Yardımcısı olarak çalışacak.

Charbel Abi Ghanem

2003 yılında Notre Dame Üniversitesi (Lübnan) Reklam ve Pazarlama bölümünden mezun olan Charbel Abi Ghanem, pazarlama alanında yüksek lisans eğitiminin ardından Madrid IE Business School'da MBA derecesi yaptı.

İş hayatına 1999 yılında başlayan Abi Ghanem, 2012 yılında göreve başladığı Nissan Motor Corporation çatısı altında global satış ve iş geliştirme alanında önemli görevler üstlendi. Nissan Kuzey Amerika'da satış operasyon yöneticiliğinde, Nissan Avrupa'da ise pazarlama ve tüketici deneyimi alanlarında ve Nissan Belçika Genel Müdürü olarak görev aldı.

Kaynak: AA

Türkiye, Nissan, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Nissan Türkiye Genel Müdürü Charbel Abi Ghanem, Avrupa Bağımsız Pazarlardan Sorumlu Başkan Yardımcısı oldu - Son Dakika

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