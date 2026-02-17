Nitelikli Teknik İş Gücü Eğitimi Başladı - Son Dakika
17.02.2026 19:40
NİTEM Projesi ile 100 mühendis ve tekniker eğitilecek, sanayi kuruluşlarıyla işbirliği yapılacak.

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) tarafından vasıflı istihdama katkı sağlaması amacıyla desteklenen Nitelikli Teknik İş Gücü Eğitimi ve İstihdam Merkezi (NİTEM) Projesi, Gebze Teknik Üniversitesinde (GTÜ) tanıtıldı.

Sanayinin yeşil dönüşüm ve ileri teknoloji ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlanan proje kapsamında 100 genç mühendis ve tekniker, nitelikli personel olarak yetiştirilmek üzere eğitime alınacak.

Katılımcıların en az yüzde 40'ının bölgedeki sanayi kuruluşlarında istihdam edilmesi öngörülürken, bu amaçla 20'den fazla kuruluşla işbirliği protokolü imzalanacak.

Etkinlikte MARKA 2025 Yılı Yeşil Dönüşüm Teknolojileri Hızlandırıcı Mali Destek Programı kapsamında destek almaya hak kazanan 7 teknoloji firmasının da lansmanı gerçekleştirildi.

Desteklenen firmalar ve projeleri, sürdürülebilir kentsel tarımdan yapay zeka tabanlı enerji verimliliğine, düşük karbonlu çimento üretiminden blokzincir tabanlı karbon kayıt platformlarına kadar geniş bir teknolojik yelpazeyi kapsıyor.

GTÜ Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen programda konuşan GTÜ Rektörü Prof. Dr. Hacı Ali Mantar, devletin AR-GE kültürünü yaygınlaştırma hedefi olduğunu söyledi.

Burada 5 kilometre çapındaki bölgede 5 bin teknoloji firması bulunduğunu ifade eden Mantar, "Bu teşviklerin hepsi bizlere bir takviye ve ilaç olarak veriliyor ki güçlenelim. Ben Amerika'ya, İngiltere'ye de gidiyorum hiçbir ülkede bu kadar teşvik yok. Bu ülkeler AR-GE'nin anlamını biliyorlar ve yapıyorlar. Bizim daha fazla teşvike ihtiyacımız var ama 10 yıl sonra bunların hiçbirisi olmaz. O yüzden teşvikleri yerli yerinde kullanmamız gerek." diye konuştu.

MARKA Genel Sekreteri Mustafa Çöpoğlu da gelecek 3 yıla ait planlarından birisinin de girişimcilik olduğunu kaydetti.

2025 yılında 20 milyon liralık destekle Teknopark firmalarını desteklemek üzere yola çıktıklarını aktaran Çöpoğlu, "Dijital dönüşüm ve yeşil dönüşüme destek veriyoruz. Bölgemizin Düzce, Bolu ve Kocaeli'nin de bir kısmını kapsayan kırsal kalkınma ve turizm... Bu üç konu, desteklerimizin ana odağını oluşturuyor." ifadesini kullandı.

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ise bilgiye ve birikime değer verildiğini belirterek, bu anlamda üniversitelerin öğrencilere gerekli pratiği kazandırma konusunda öncü rol üstlenmesi gerektiğini aktardı.

GTÜ Teknopark Genel Müdürü Yusuf Çalık da destek almaya hak kazanan projeleri katılımcılara aktardı.

Konuşmaların ardından GTÜ Rektörü Prof. Dr. Mantar, MARKA Genel Sekreteri Çöpoğlu'na plaket takdim etti. Daha sonra destek almaya hak kazanan 7 firma için tanıtım programı gerçekleştirildi.

Kaynak: AA

