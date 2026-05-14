NNG Enerji Fabrikası Yalova'da Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

NNG Enerji Fabrikası Yalova'da Açıldı

NNG Enerji Fabrikası Yalova\'da Açıldı
14.05.2026 17:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yalova'da NNG Enerji'nin yeni fabrikası düzenlenen törenle açıldı. Vali Usta çevre duyarlılığına vurgu yaptı.

Yalova Makine İhtisas OSB çatısı altında sektöründe Türkiye'nin öncü şirketlerinden biri olan NNG Enerji'nin fabrikası düzenlenen törenle açıldı.

Yalova Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi yeni bir fabrikanın açılışı daha gerçekleştirildi. OSB'de yenilenebilir enerji, petrol ve gaz ile elektrik sektörlerinde mühendislik, bakım, montaj ve teknik destek hizmetleri sunan NNG Enerji, 14 bin metrekarelik fabrikasını hizmete açarak faaliyetlerine resmen başladı. Yalova Valisi Ahmet Hamdi Usta, açılışta yaptığı konuşmada, "Bu tür yatırımların Yalova'da hayata geçmesinden de büyük memnuniyet duyuyoruz. Bizler kalkınmanın yalnızca ekonomik büyüme ile değil şehirlerin doğal yapısını, yaşam kalitesini ve çevresel değerlerini koruyarak da gerçekleşmesi gerektiği kanaatindeyiz" dedi.

"Yeşil sanayi vizyonunu son derece kıymetli"

Vali Usta, dünyada güçlü ekonomilerin temelinde yalnızca üretim değil, aynı zamanda çevre duyarlılığı ve enerji verimliliğini önceleyen sürdürülebilir üretim anlayışı bulunduğunu belirterek, "Kalkınırken doğayı koruyabilmek, üretirken geleceği düşünebilmek artık bir tercih değil zorunluluktur. Çünkü biz biliyoruz ki çocuklarımıza bırakacağımız en büyük miras, hem güçlü bir ekonomi hem de korunmuş bir çevre ve doğadır. Doğasıyla, deniziyle, tarımıyla ve yaşam kalitesiyle ülkemizin en özel şehirlerinden biri olan Yalova'mızda sanayileşmenin doğayla uyum içinde gelişmesi bizim için ayrı bir önem taşımaktadır. Bu yönüyle Yalova Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nin ortaya koyduğu yeşil sanayi vizyonunu son derece kıymetli buluyorum" diye konuştu.

"Türkiye'nin kalkınma yolculuğuna güçlü bir katkı"

Yalova'da faaliyet gösterecek olan NNG Enerji'nin gerçekleştirdiği yatırımın Yalova adına son derece değerli olduğuna vurgu yapan Usta, "Enerji ve mühendislik alanında ülkemizi uluslararası ölçekte temsil eden, yüksek teknolojiye dayalı üretim ve hizmet kapasitesiyle dikkat çeken, çevre ve yeşil dönüşümle uyumlu bu tür firmaların Yalova'da yatırım yapmayı tercih etmesi bizler için ayrıca büyük bir memnuniyet kaynağıdır. İhracata katkı sunan, nitelikli istihdam oluşturan ve mühendislik altyapısını geliştiren her yatırım, aynı zamanda Türkiye'nin kalkınma yolculuğuna güçlü bir katkıdır" diye konuştu.

"Bu tesis artık ülkemizin kalelerinden biridir"

Yalova Makine İhtisas OSB Yönetim Kurulu Başkanı Direnç Özdemir, Körfez Bölgesi'nde yaşanan çatışma süreci ve ticari koridorlardaki daralmanın önemli bir gerçeği yeniden hatırlattığını belirterek, şöyle konuştu:

"Gerek cumhuriyetimizin kurucu iradesinin gerekse bugün devlet aklımızın öncelik verdiği savunma sanayii, enerji ve üretimde tam bağımsız Türkiye vizyonunun ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gördük. Atatürk'ün, Sümerbank Nazilli Basma Fabrikası'nın açılışında söylediği çok önemli bir söz vardır, 'Her fabrika bir kaledir.' Gerçekten de bugün açılışını yaptığımız bu tesis artık ülkemizin kalelerinden biridir. İnşallah çok yakında gerçekleştireceğimiz toplu açılış töreninde yeniden bir arada olacağız. Bu kıymetli yatırımın NNG Enerji'ye, Yalova'mıza ve ülkemize hayırlı olmasını diliyor, bol ve bereketli kazançlar temenni ediyorum."

NNG Enerji Genel Müdürü Ahmet Kaşıkçı ise, "Ülkemizde ve birçok farklı ülkede doğalgaz türbin santralleri kurduk ve devreye aldık. Bu santraller şu anda aktif olarak çalışmaktadır. Bunun yanında Kazakistan'da Kazak Global Enerji firmasını kurduk ve faaliyetlerimize başladık. Ayrıca farklı ülkelerde de bu alanda yeni firmalar kurmak için çalışmalarımız sürmektedir. Özellikle doğalgazın daha uygun maliyetli olduğu bölgelerde yatırımlarımıza devam ediyoruz" dedi.

Hayat Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve İcra Kurulu Başkanı Avni Kiğılı, NNG Enerji ile 25 yıllık bir iş ilişkisi içerisinde bulunduklarını ve yatırımlarının hayırlı olmasını diledi.

"Makine İhtisas OSB büyük bir gurur kaynağıdır"

Yalova Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Cemil Demiryürek ise, "2017 yılında tescillenen Makine İhtisas OSB'nin bugün geldiği nokta bizim için büyük bir gurur kaynağıdır. Kamu binalarıyla, üniversitesiyle, meslek liseleriyle ve burada faaliyet gösteren başarılı firmalarımızla gerçekten örnek bir sanayi bölgesi haline geldi. Makine OSB Başkanımız da burada, huzurlarınızda kendilerine teşekkür ediyor, gurur duyduğumuzu ifade etmek istiyorum" ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından açılış kurdelesi kesildi ve fabrika gezildi. - YALOVA

Kaynak: İHA

Teknoloji, Ekonomi, Enerji, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi NNG Enerji Fabrikası Yalova'da Açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eskişehir’de arazi kavgasında kan aktı, kuzenini öldürdü, amcasını yaraladı Eskişehir'de arazi kavgasında kan aktı, kuzenini öldürdü, amcasını yaraladı
Kütahya’da polisten kaçan genç hayatının cezasını yedi Kütahya'da polisten kaçan genç hayatının cezasını yedi
Mersin’de bir işçinin hayatını kaybettiği patlama anı kamerada Mersin'de bir işçinin hayatını kaybettiği patlama anı kamerada
Beşiktaş’a dönecek mi Ernest Muçi’den açıklama Beşiktaş'a dönecek mi? Ernest Muçi'den açıklama
Fatih Tekke’den Montella’ya çağrı: Herhalde artık milli takıma davet ederler Fatih Tekke'den Montella'ya çağrı: Herhalde artık milli takıma davet ederler
İstanbul’da taksici dehşeti Genç kadını araca kilitleyip darbetti İstanbul'da taksici dehşeti! Genç kadını araca kilitleyip darbetti

19:47
Arınç’tan kendisine “Siyaset fosili, FETÖ kuryesi“ diyen Semih Yalçın’a sert yanıt
Arınç'tan kendisine "Siyaset fosili, FETÖ kuryesi" diyen Semih Yalçın'a sert yanıt
19:23
İspanya’da balkona çamaşır asmak yasaklandı
İspanya'da balkona çamaşır asmak yasaklandı
19:18
Hollanda’da sığınmacı krizi 110 genç erkek kenti ayağa kaldırdı
Hollanda'da sığınmacı krizi! 110 genç erkek kenti ayağa kaldırdı
18:54
Aziz İhsan Aktaş davasında 4 sanığa tahliye
Aziz İhsan Aktaş davasında 4 sanığa tahliye
18:29
Trump ilk kez açıkladı Şi’den tarihi zirveye damga vuran 2 hamle
Trump ilk kez açıkladı! Şi'den tarihi zirveye damga vuran 2 hamle
17:18
Netanyahu, Filistinli esirlere tecavüz iddiasını yazan New York Times’a dava açıyor
Netanyahu, Filistinli esirlere tecavüz iddiasını yazan New York Times'a dava açıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2026 20:01:19. #7.13#
SON DAKİKA: NNG Enerji Fabrikası Yalova'da Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.