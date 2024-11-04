Nobel AFF'nin Kazakistan Tesisinin Açılışı - Son Dakika
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Ekonomi

Nobel AFF'nin Kazakistan Tesisinin Açılışı

Nobel AFF, Kazakistan'da biyoteknolojik ilaç üretim tesisi açarak kanser tedavisinde yeni bir dönem başlattı.

04.11.2024 12:17
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Nobel AFF'nin biyoteknolojik ilaçların üretileceği Kazakistan'daki tesisinin açılışı gerçekleştirildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin yüzde 100 yerli sermayeli uluslararası ilaç şirketi Nobel'in dahil olduğu Ulkar Holding bünyesindeki Nobel AFF, Kazakistan'da sağlık alanında yeni bir dönemin kapılarını aralıyor. Nobel AFF, İsviçreli ilaç devi Roche tarafından geliştirilen ve meme kanseri tedavisinde hayati öneme sahip olan 4 biyoteknolojik ilacın üretimini yapacağı tesisi açtı.

İlaç sanayinin ileri teknolojilerinin entegrasyonuyla kanser tedavisinde önemli bir aşama kaydedilmesini sağlayacak olan tesis, Nobel AFF'nin Orta Asya'da biyoteknoloji alanında önemli bir oyuncu olma hedefine katkı sağlayacak

Meme kanseri hastalarının yenilikçi tedavi yöntemlerine erişimini kolaylaştırmak amacıyla Nobel AFF, Kazakistan Sağlık Bakanlığı Kurumu SK-Pharmacia LLP, Kazak Onkoloji ve Radyoloji Araştırma Enstitüsü ve Roche arasında yapılan iş anlaşması sonucunda hayata geçirilen tesisin açılışı, Kazakistan Sağlık Bakanı Akmaral Alnazarova tarafından gerçekleştirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Nobel İlaç Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Nobel AFF Genel Müdürü Selçuk Tanrıverdi, ilaç üretim tesisinin, sadece Kazakistan'ın değil Orta Asya ilaç sektörünün gelişim yolculuğunda da önemli bir kilometre taşı niteliği taşıdığını belirtti.

Eş değer ilaç ve farklı hastalıklar için ilaç etken maddelerinin geliştirilip üretilebilmesi amacıyla 2013'te biyoteknolojiyi stratejik öncelik olarak tanımladıklarının altını çizen Tanrıverdi, şu değerlendirmede bulundu:

"Söz konusu alanda öncü olma hedefimizle 2019'da Türkiye'nin en yüksek kapasiteli biyoteknolojik ham madde ve üretim tesisi yatırımını gerçekleştirdik. Bu açılımı, Kazakistan'da Roche işbirliğiyle bölgesel hale getiriyoruz. Geçtiğimiz yıl meme kanseri tedavisine yönelik ilaçların üretimi için Roche ile imzaladığımız anlaşma kapsamında Kazakistan'daki şirketimiz Nobel AFF'nin tesislerinde önemli bir yatırım gerçekleştirdik. Bu tesis yatırımı, Nobel'i bölgede de biyoteknolojik ilaç üretiminde bir üs haline getirecek. İnsanın sağlık hizmetlerine ulaşmakta zorluk yaşadığı günümüzde faaliyet gösterdiğimiz coğrafyalarda yenilikçi ilaçların erişilebilir kılınmasına destek olmaya devam edeceğiz."

Bu yıl kuruluşunun 70. yılını kutlayan Nobel, 24 ülkede bulunan şirket ve temsilcilik ağıyla 50'nin üzerinde ülkeye ilaç ve ham madde ihraç ediyor. Türkiye'de kimyasal ilaç ve biyoteknolojik ilaç üzerine hammadde üretimi, AR-GE faaliyeti ve bitmiş ürün üretimi gerçekleştiren ilaç şirketi olan Nobel, Türkiye, Özbekistan ve Kazakistan olmak üzere 3 ülkede 5 ana kampüs içinde 11 üretim tesisi ve 6 AR-GE merkezine sahip.

Kaynak: AA

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