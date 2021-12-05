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Noel çelengi ihracatından 2 milyon dolar gelir bekleniyor - Son Dakika

Noel çelengi ihracatından 2 milyon dolar gelir bekleniyor

05.12.2021 11:01
Noel çelengi ihracatından 2 milyon dolar gelir bekleniyor

Hristiyanların kutlamaya hazırlandığı Noel ve yılbaşı için Antalya'da üretilen çelenkler, en fazla Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor.

Hristiyanların kutlamaya hazırlandığı Noel ve yılbaşı için Antalya'da üretilen çelenkler, en fazla Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor.

Süs bitkileri firmalarının 1990'lı yıllardan bu yana üretimi ve ihracatını gerçekleştirdiği çelenkler, çam artığı, çam kozalağı, andız ve selvi dalı, sandal ve Mersin meyvesi gibi tamamen doğal orman artığı ürünlerden yapılıyor.

Hristiyanların kapı, mezarlık ve yemek masası gibi alanlarda kullandığı Noel çelenkleri, ihracatçı firmaların siparişleri doğrultusunda ağustos ayından aralık ayının ilk haftasına kadar Antalya'da kadınlar tarafından hazırlanıyor.

500 bin Noel çelengi ihraç edildi

Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı İsmail Yılmaz, AA muhabirine, Hristiyanlarda Noel kutlamalarının 24 Aralık'ta başladığını belirterek, bu döneme yönelik Noel çelenkleri hazırladıklarını söyledi.

Orman artığı, çöp olacak ürünleri işleyerek ekonomiye kazandırdıklarını dile getiren Yılmaz, bu alanda çalışanların tamamının kadın olduğunu belirtti.

Noel çelenklerini birçok Avrupa ülkesine ihraç ettiklerini anlatan Yılmaz, "En fazla Hollanda, Almanya, İngiltere, Danimarka, Finlandiya gibi ülkelere gönderiyoruz. Bu yıl yaklaşık 500 bin adet çelenk ihracatımız oldu. Çelenkte kullanılan ürünlere göre fiyatı 1 ile 3 dolar arasında değişiyor." diye konuştu.

Türkiye'nin süs bitkileri alanında önemli bir potansiyele sahip olduğunu aktaran Yılmaz, taşımacılık alanında yeni tip koronavirüs nedeniyle dünyada ciddi sıkıntı yaşandığını ifade etti. Konteyner bulmakta, hava kargo taşımacılığındaki fiyatlandırmada problemlerin yaşandığını dile getiren Yılmaz, süs bitkilerinin büyük bölümü Avrupa ülkelerine gönderildiği için Türkiye'nin lojistik avantajını kullandığını kaydetti.

Avrupa pazarında son iki yıldır Türkiye'ye doğru bir yöneliş söz konusu olduğunu vurgulayan Yılmaz, ihracatın devam ettiğini belirterek, "Bu yıl Noel çelenklerinden 2 milyon dolar seviyelerinde gelir bekliyoruz." dedi.

Orman atıkları kadınların elinde şekilleniyor

Antalya'da çelenk ihracatı yapan firmada çalışan Fatma Zehra Ünlü, Noel döneminde yeşil bitkilerle kapı süslemeleri üzerine, diğer zamanlar ise kuru materyaller üzerine faaliyet gösterdiklerini söyledi.

Çam artığı, çam kozalağı, andız ve selvi dalı, sandal ve Mersin meyvesi gibi tamamen doğal orman artığı ürünlerin kadınların el beceresiyle işlendiğini dile getiren Ünlü, "Ürünler, içeriğindeki malzemeye göre değişiklik kazanıyor. Noel döneminde yeşil bitkiler üzerinde çalışıyoruz, diğer zamanlar ise kuru ürünlerden çelenk, süsleme, dekorasyon üzerine üretim yapıyoruz." diye konuştu.

Noel çelengi ihracatından 2 milyon dolar gelir bekleniyor
Noel çelengi ihracatından 2 milyon dolar gelir bekleniyor
Noel çelengi ihracatından 2 milyon dolar gelir bekleniyor
Noel çelengi ihracatından 2 milyon dolar gelir bekleniyor
Noel çelengi ihracatından 2 milyon dolar gelir bekleniyor

Antalya, Mersin, dolar, Noel, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Noel çelengi ihracatından 2 milyon dolar gelir bekleniyor - Son Dakika Ekonomi


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