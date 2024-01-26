 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Novartis Türkiye'den çekildiği iddiaları asılsız - Son Dakika
Üye Girişi

Novartis Türkiye'den çekildiği iddiaları asılsız

Novartis, Türkiye'den çekildiklerine yönelik bilgi ve yorumların asılsız olduğunu bildirdi. Şirket, ülkede faaliyetlerine devam edeceklerini ve sağlık hizmetlerini iyileştirmeye, hastaların yaşamlarında fark yaratmaya devam edeceklerini belirtti.

Novartis Türkiye\'den çekildiği iddiaları asılsız
26.01.2024 - 21:23,
Abone Ol

Novartis, Türkiye'den çekildiklerine yönelik bilgi ve yorumların tamamının asılsız olduğunu bildirdi.

Novartis'ten yapılan açıklamada, Novartis Türkiye'nin, ülkede 60 yılı aşkın süredir bini aşkın çalışan ve Kurtköy'deki fabrika ile hastaların yaşamına değer katma misyonuyla çalıştığı belirtildi.

Yenilikçi ürün ve tedavilerin geliştirilmesi, üretimi ve hastalara erişimi için faaliyetlerin aralıksız olarak sürdüğü vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Çeşitli ürünlerimiz ile ilgili ilaç depolarına ilettiğimiz bir bilgilendirme mektubunun kamuoyuna yansıması, paydaşlarımızın doğal bilgi taleplerine yol açmıştır. Bu taleplere karşılık vermek adına yapmış olduğumuz ve doğrudan muhataplarına iletilen bilgilendirmeler, basında çeşitli haberlere konu olmuştur. Söz konusu haberlerin bir kısmında ülke operasyonumuz ve faaliyetlerimiz ile ilgili spekülatif yorumların yer almasından ötürü şirketimiz tarafından bu açıklamanın yapılması zorunluluğu hasıl olmuştur. Novartis'in ülkemizden çekildiğine yönelik bilgi ve yorumların tamamı asılsızdır ve gerçeği yansıtmamaktadır."

Açıklamada, Novartis'in birincil önceliğinin hasta ve hasta yakınlarının mağduriyet yaşamaması olduğu vurgulanarak, "Bu doğrultuda, 1955'ten beri faaliyet gösterdiğimiz ülkemizde sağlık hizmetlerini iyileştirmeye, hastaların yaşamlarında fark yaratmaya ve paydaşlarımızla birlikte ülkemizin büyümesine ve gelişmesine katkıda bulunmaya devam edeceğimizi kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Novartis, Türkiye, Sağlık, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Novartis Türkiye'den çekildiği iddiaları asılsız - Son Dakika


20:57
Yemek siparişleri gelmeyince dönerciye kurşun yağdırdılar Yemek siparişleri gelmeyince dönerciye kurşun yağdırdılar
20:33
UAD'nin İsrail'le ilgili soykırım kararı dünya basınında geniş yankı buldu UAD'nin İsrail'le ilgili soykırım kararı dünya basınında geniş yankı buldu
19:44
ABD'de 25 eyaletten Biden'a karşı ortak bildiri ABD'de 25 eyaletten Biden'a karşı ortak bildiri
19:40
Zihinsel engelli genç, annesini bıçaklayarak öldürdü Zihinsel engelli genç, annesini bıçaklayarak öldürdü
19:28
Kanada ve Türkiye silah ambargosunun kaldırılması için anlaşmaya vardı Kanada ve Türkiye silah ambargosunun kaldırılması için anlaşmaya vardı
18:41
CHP'nin Beykoz adayı merak konusu oldu, 3 isim ön planda CHP'nin Beykoz adayı merak konusu oldu, 3 isim ön planda
18:11
Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, CHP'den istifa etti Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, CHP'den istifa etti
17:49
AK Parti'den UAD'ın İsrail kararına ilişkin açıklama: Netanyahu yönetimi tarih önünde hesap verecek AK Parti'den UAD'ın İsrail kararına ilişkin açıklama: Netanyahu yönetimi tarih önünde hesap verecek

Son Dakika
20:57 Yemek siparişleri gelmeyince dönerciye kurşun yağdırdılar
20:33 UAD'nin İsrail'le ilgili soykırım kararı dünya basınında geniş yankı buldu
19:44 ABD'de 25 eyaletten Biden'a karşı ortak bildiri
19:40 Zihinsel engelli genç, annesini bıçaklayarak öldürdü
19:28 Kanada ve Türkiye silah ambargosunun kaldırılması için anlaşmaya vardı
18:41 CHP'nin Beykoz adayı merak konusu oldu, 3 isim ön planda
18:11 Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, CHP'den istifa etti
17:49 AK Parti'den UAD'ın İsrail kararına ilişkin açıklama: Netanyahu yönetimi tarih önünde hesap verecek
17:21 MHP 55 belediye başkan adayını daha açıkladı
17:13 Netanyahu'dan Uluslararası Adalet Divanının "soykırım" kararına tepki: İsrail, kendisini savunmaya devam edecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2024 22:30:15. #1.12#
SON DAKİKA: Novartis Türkiye'den çekildiği iddiaları asılsız - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement