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Numan Kurtuluş'tan asgari ücret zammı sinyalleri: Yüzde 25-30 oranında zam - Son Dakika

Numan Kurtuluş'tan asgari ücret zammı sinyalleri: Yüzde 25-30 oranında zam

18.11.2021 13:33

Asgari ücret zammıyla ilgili konuşan AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, hakkaniyetin enflasyon oranı üstünde bir artış olması gerektiğini söyledi. Merkez'e göre, yıl sonu enflasyonunun %19,31 olması bekleniyor. Formüle göre zammın enflasyonun 6-7 puan üzerinde olacağı öngörülebilir. Kurtulmuş'un açıklamaları da bunu destekler nitelikte. Buradan yola çıkarsak artış oranı %25-30 arasında olabilir. %25'lik zamma göre net ücret 3.532 TL'ye, %30'luk zamma göre ise 3.673 TL'ye çıkacak.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, NTV canlı yayınında gündeme ilişkn değerlendirmelerde bulundu. Funda Görey'in sorularını yanıtlayan Kurtulmuş, asgari ücrette beklenen artışa değindi.

Asgari ücrette dar vatandaşların beklentilerini karşılayacak bir düzenleme yapılacağını ifade eden Kurtulmuş, "Hakkaniyet enflasyon oranı üstünde bir artış olması. Asgari ücreti yaşanabilir bir seviyeye çıkarmak en önemli vazifedir" şeklinde konuştu.

"ÖNCELİĞİMİZ 3600 EK GÖSTERGE"

Milyonlarca vatandaşın beklediği EYT düzenlemesiyle ilgili de konuşan Kurtulmuş, "Bütçe kısıtlarımız içerisinde önceliğimiz 3600 ek gösterge düzenlemesi" ifadelerini kullandı

YÜZDE 25-30 ARASI ZAM BEKLENİYOR

Geçtiğimiz yıllarda enflasyona göre belirlenen asgari ücretin bu yıl da aynı şekilde hesaplanması bekleniyor. Merkez Bankası anketine göre, yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 19,31 oldu. Bu rakamdan yola çıkılırsa şimdiye kadar işleyen formül ile asgari ücret artışı enflasyonun 6-7 puan üzerinde olacağı ön görülebilir. Numan Kurtulmuş'un açıklaması da bunu destekler nitelikte. Bu da asgari ücret artışının en az yüzde 25 civarında olacağını gösteriyor. Artış oranı yüzde 25-30 arasında olabilir.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Yüzde 25'lik zamma göre, 2022 yılında brüt asgari ücretin 4.471 TL'ye net asgari ücret ise 3.532 TL'ye çıkması bekleniyor. Yüzde 30'luk zamma göre ise brüt asgari ücretin 4.650 TL'ye, net asgari ücretin ise 3.673 liraya çıkması bekleniyor. Burada küçük artış ve inişlerle bakıldığında net asgari ücretin 3.500 ile 3.750 TL arasında olacağı tahmin ediliyor

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

İş sözleşmesi ile çalışan ve bu kanun kapsamında olsun olmasın her türlü işçinin ekonomik ve sosyal durumlarının düzenlenmesi amacı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca Asgari Ücret Tespit Komisyonu aracılığı ile tüm iş kollarını kapsayacak şekilde belirlenir.

İlk toplantıya 5'er işçi, işveren ve devlet temsilcisi olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu katılacak. Komisyonda, işveren tarafını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), işçi tarafını ise en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) temsil ediyor.

Görüşmelerde ilk toplantı Bakanlık'ta yapılıyor. İşçi ve işveren taraflarının ev sahipliğinde yapılan iki toplantının ardından dördüncü ve son toplantı yine Bakanlık'ın ev sahipliğinde gerçekleştiriliyor.

Numan Kurtuluş'tan asgari ücret zammı sinyalleri: Yüzde 25-30 oranında zam

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Son Dakika Ekonomi Numan Kurtuluş'tan asgari ücret zammı sinyalleri: Yüzde 25-30 oranında zam - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Numan Kurtuluş'tan asgari ücret zammı sinyalleri: Yüzde 25-30 oranında zam - Son Dakika
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