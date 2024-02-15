NEW Yapay zeka çiplerine olan talep artmaya devam ederken, California merkezli çip üreticisi Nvidia, yaklaşık 1,83 trilyon dolarlık piyasa değeri ile Amazon'un ardından Alphabet'i de geride bıraktı.
Nvidia'nın hisseleri bugün yüzde 2,5 kazançla 739 dolara yükselirken, şirketin hisselerindeki artış yıl başından bu yana yüzde 50'ye yaklaştı.
Piyasa değeri bugün 1,83 trilyon dolara ulaşan Nvidia, Amazon'un ardından Alphabet'i de geçti.
Bugün hisselerinde yüzde 0,5 artış görülen Google'ın ana kuruluşu Alphabet'in piyasa değeri ise 1,82 trilyon dolar olarak hesaplandı.
Böylelikle Nvidia, ABD'nin en değerli üçüncü şirketi konumuna gelirken, Alphabet dördüncü sıraya geriledi.
Ülkede en değerli ilk iki şirket de 3 trilyon dolarla Microsoft ve 2,8 trilyon dolarla Apple oldu. ABD'li perakende devi Amazon ise yaklaşık 1,8 trilyon dolarlık piyasa değeriyle beşinci sırada yer aldı.
Nvidia, dün de piyasa değeri açısından Amazon'u geride bırakarak dördüncü sıraya yükselmişti.
Şirketin piyasa değeri, yapay zeka çiplerine yönelik artan talebin etkisiyle geçen yıl mayıs ayında 1 trilyon dolara ulaşmıştı.
Son Dakika › Ekonomi › Nvidia, Alphabet'i geride bırakarak piyasa değerinde üçüncü sıraya yükseldi - Son Dakika
Uluslararası petrol fiyatları ve döviz kuru nedeniyle akaryakıt fiyatlarındaki değişkenlik sürüyor. Motorine dün gece gelen 2 lira 56 kuruşluk zammın ardından bu gece de benzine zam geldi. Benzinin fiyatında gece yarısı itibarıyla 1 lira 79 kuruş artış oldu. İstanbul'da benzinin litresi 41 lira 22 kuruş oldu.
ABD'nin Missouri eyaletindeki Kansas City'de Super Bowl'u kazanan Kansas City Chiefs takımı için düzenlenen geçit töreni sırasında silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı. Polis, saldırının ardından 2 kişiyi gözaltına aldı.
İstanbul Küçükçekmece'de, AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışması sırasında düzenlenen ve bir kadının ağır yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin suça sürüklenen 3 çocuk tutuklandı.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adaylığına Murat Kurum'u gösteren AK Parti, 14 Şubat Sevgililer Günü temalı bir reklam filmi yayınladı.
Erzincan'da toprak kayması sonucu 9 işçinin göçük altında kaldığı altın madeni sahasında arama kurtarma çalışmaları 827 personelle gece gündüz devam ediyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, işçilerin 5'inin konteynerde 3'ünün aynı araç içinde, 1'inin ise kamyonda olduğunu belirtti. Öte yandan soruşturmada firma sorumlusu ve maden saha sorumlusu da dahil 7 kişi gözaltına alındı. Kazanın tüm yönleriyle incelenmesi için Meclis Araştırma Komisyonu kuruldu.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, başkent Moskova'da düzenlenen ''Gelecek Teknolojileri Forumu'' adlı etkinlikte yaptığı konuşmada, ''Kanser aşışı olarak bilinen, kansere yönelik aşılar ve bağışıklık sistemini düzenleyici yeni nesil ilaçlar üretmeye yaklaştık. Umarım çok yakında bireysel tedavi yöntemleri olarak etkili bir şekilde kullanılırlar.'' ifadelerini kullandı.
Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 72 kiloda Selçuk Can, Azerbaycanlı Ulvi Ganizade'yi 2-0 yenerek altın madalya kazandı. Alperen Berber ise grekoromen stil 82 kilo finalinde şampiyonaya bireysel katılan Aliev'i 4-3 yendi ve altın madalyaya ulaştı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 12 yıl aranın ardından Mısır'a resmi ziyarette bulunması dünya basınında geniş yankı uyandırdı. Birçok uluslararası basın kuruluşu, Erdoğan'ın ziyaretini Gazze konusu üzerinden görürken Yunan basını ise Doğu Akdeniz'deki Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) meselesi üzerinden haber yaptı. Komşu basınında Türkiye'nin, Mısır ile "drone diplomasisi" yürüttüğü ve Doğu Akdeniz'de Mısır ile Yunanistan arasında kurulan ortaklığın "yok olma" tehlikesiyle karşı karşıya olduğu yazıldı.
Sizin düşünceleriniz neler ?