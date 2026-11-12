Nvidia düşüşü ve Fed'in 25 baz puan faiz artırımı beklentisi Asya borsalarını düşürdü

Asya borsaları, Nvidia hisselerindeki sert düşüşün teknoloji sektöründe oluşturduğu baskı ve ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz artıracağına ilişkin beklentilerle negatif seyrediyor.

ABD'li çip üreticisi Nvidia'nın hisseleri, şirket yönetimine ilişkin belirsizliklerin etkisiyle değer kaybetti. Şirketteki gelişmeler Asya'da teknoloji hisselerini baskılarken yapay zeka yatırımlarının yeterli karlılık sağlayıp sağlamayacağına ilişkin endişeler de yatırımcıların gündemindeki yerini koruyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in aralık ayında politika faizini 25 baz puan artıracağına yönelik beklentiler ağırlığını korurken 50 baz puanlık artırım olasılığı da değerlendiriliyor. Faiz artırımı beklentileriyle dolar endeksi, Nisan 2025'ten bu yana en yüksek seviyesine yükseldi.

Bölgede bugün açıklanan verilere göre, Japonya'da üretici fiyatları ekimde yıllık bazda yüzde 7,1 artarak yüzde 6,5'lik piyasa beklentisini aştı. Yakıt ve yarı iletken fiyatlarındaki artışın etkisiyle yükselen üretici fiyatları, Japonya Merkez Bankasının yakın dönemde faiz artırabileceğine yönelik beklentileri destekledi.

Söz konusu gelişmelerle Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,6 azalışla 5.342,73 puana, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,7 kayıpla 60.816 puana, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,7 düşüşle 3.655,83 puana geriledi.

Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,4 kayıpla 23.988 puanda, Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,06 azalışla 81.831,43 puanda seyrediyor.