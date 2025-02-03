Ocak Ayı Enflasyon Rakamları Açıklandı

Ekonomi

Ocak ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte fiyatı en çok artan ve azalan ürünler belli oldu. Buna göre, geçen ay yüzde 89,83 fiyat artışı görülen ayakta tedavi hizmetleri en fazla pahalanan olurken, en fazla ucuzlayan ise yüzde 8,13 azalışla çocuk giyim ürünleri oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı Ocak ayı Tüketici Fiyat Endeksi'ni açıkladı. Buna göre, TÜFE'deki değişim 2025 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 5,03, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 5,03, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 42,12 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 56,35 olarak gerçekleşti.

Ocak ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla söz konusu ayda fiyatı en çok artan ve azalan ürünler belli oldu. Ocak ayında en fazla fiyat artışı yüzde 89,83 ile ayakta tedavi hizmetlerinde yaşandı. En çok ucuzlayan ise yüzde 8,13 azalışla çocuk giyim ürünleri oldu.

En fazla fiyat artışı yaşanan ürünler; ayakta tedavi hizmetleri (muayene ücreti, muayene katkı payı vb.) yüzde 89,83, başka yerde sınıflandırılmayan diğer mali hizmetler (para havale ücreti vb.) yüzde 44,31, demiryolu ile şehirler arası yolcu taşımacılığı yüzde 43,93, havayolu ile yolcu taşımacılığı yüzde 34,48, başka yerde sınıflandırılmayan diğer hizmetler (noterlik, avukatlık hizmetleri vb.) yüzde 30,49 oldu.

En çok ucuzlayan ürünler ise çocuk giyim yüzde 8,13, kadın giyim yüzde 5,91, erkek giyim yüzde 5,37, kadın ayakkabısı yüzde 4,47, erkek ayakkabısı yüzde 3,95 olarak gerçekleşti. - İSTANBUL