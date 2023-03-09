Oda başkanından "Antalya'da deprem sonrası kiralar arttı" paylaşımlarına tepki - Son Dakika
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Oda başkanından "Antalya'da deprem sonrası kiralar arttı" paylaşımlarına tepki

09.03.2023 23:21
Oda başkanından "Antalya'da deprem sonrası kiralar arttı" paylaşımlarına tepki

Antalya Emlakçılar, Oto Galericileri, İş Takipçileri Odası Başkanı İsmail Çağlar, 'Antalya'da deprem sonrası kira fiyatında artış yaşandı' paylaşımlarını eleştirerek, "Kira fiyatlarının depremle alakasının olmadığını defalarca anlattım. Rusya-Ukrayna savaşından sonra Antalya ciddi anlamda göç aldı.

Antalya Emlakçılar, Oto Galericileri, İş Takipçileri Odası Başkanı İsmail Çağlar, 'Antalya'da deprem sonrası kira fiyatında artış yaşandı' paylaşımlarını eleştirerek, "Kira fiyatlarının depremle alakasının olmadığını defalarca anlattım. Rusya- Ukrayna savaşından sonra Antalya ciddi anlamda göç aldı. En basit örneği ile Akdeniz Üniversitesinde 100 binin üzerinde öğrenci var. Bunların da gelmesi ile fiyatlar arttı" dedi.
Antalya Emlakçılar, Oto Galericileri, İş Takipçileri Odası Başkanı İsmail Çağlar ile Tüketiciler Birliği Antalya Şube Başkanı Neşet Gündüz, 'Emlak Forum' adlı toplantıda kentteki kira fiyatları, konut satışları ve alım satım işlemlerinde yapılması gerekenler hakkında üyelerini bilgilendirdi. Toplantıda konuşan Oda Başkanı Çağlar, 'Antalya'da deprem sonrası kira fiyatında artış yaşandı' şeklindeki paylaşımları eleştirdi. Çağlar, "Kira fiyatlarının depremle alakasının olmadığını defalarca anlattım. Rusya-Ukrayna savaşından sonra Antalya ciddi anlamda göç aldı. En basit örneği ile Akdeniz Üniversitesinde 100 binin üzerinde öğrenci var. Bunların da gelmesi ile fiyatlar arttı. Antalya'ya göçler devam ediyor. Bunların nasıl önüne geçilir diye araştırma yaptım ve Ankara'da gerekli mercilere ilettim" diye konuştu.
Yoldan geçen kişilerin ilan sitelerine ürün yüklediğini belirten Çağlar, "Adam arayanlardan kapora istiyor, sonra da bir daha o adama ulaşılamıyor. Bizim bir denetleme yetkimiz yok, keşke olsa. Biz denetlemelere destek veriyoruz" dedi.
"Ev sahiplerimizi vicdanlı olmaya davet ediyoruz"
Tüketiciler Birliği Antalya Şube Başkanı Neşet Gündüz ise, "Biz depremzede kardeşlerimizin yanındayız. Antalya'da kira ve ev fiyatları çok yükseldi. Ev sahiplerimizi vicdanlı olmaya davet ediyoruz. Bir pandemi dönemi yaşadık ve bu pandeminin ardından fiyatlarda hızlı bir artış oldu. Biz bunu Rekabet Kuruluna bildirdik. Bundan sonra fiyatların önüne geçilemez oldu. Rusya-Ukrayna savaşı sonrası ve depremle birlikte piyasa dengelemez hale geldi. Şu anda Antalya'da konut stoku bitmiş durumda bulunuyor. Yeni yapılan konutlar da bir vatandaşın alabileceği boyutu çoktan aştı. Memur ve emekli şehri Antalya'mız Monaco'yu geçmiş durumda. Bu durumdan dolayı biz kendi aramızda konuşarak konuyu gündeme aldık. Bir arabulucu sistemi kurmak istedik" şeklinde konuştu. - ANTALYA

Kaynak: İHA
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Son Dakika Ekonomi Oda başkanından 'Antalya'da deprem sonrası kiralar arttı' paylaşımlarına tepki - Son Dakika

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