ODEON Turizm 1,2 milyar dolarlık ihracatıyla hizmet sektöründe 6. sıraya yerleşti

Coral Travel Group'un yer hizmetleri markası ODEON Turizm, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından düzenlenen "İhracatın Şampiyonları Ödülleri"nde hizmet ihracatında 6'ıncı sırada yer aldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 2024'te Türkiye'ye 1,6 milyon turist kazandırarak 1,2 milyar dolarlık hizmet ihracatı gerçekleştiren ODEON Turizm, TİM'de ödüllerindeki bu derecesiyle turizm sektöründeki başarısını sürdürdü.

Haliç Kongre Merkezi'nde 30 Haziran 2025'te gerçekleştirilen ödül törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak katıldı. Tören, TİM'in 32. Olağan Genel Kurulu kapsamında düzenlendi.

ODEON Turizm, Türkiye'de sunduğu destinasyon hizmetlerinin yanı sıra, bağlı ortaklıkları aracılığıyla otel işletmeciliği ve güvenlik gibi alanlarda da faaliyet gösteriyor.

Bu kapsamda, Seven Seas Life ve Marvida Family Eco otellerinin sahibi olan Otium Otelcilik Turizm Ticaret AŞ, tur operatörlüğü hizmeti sunan Coral Seyahat AŞ ve güvenlik alanında faaliyet gösteren Odeon Güvenlik Koruma ve Danışmanlık Hizmetleri AŞ şirketleri markanın bünyesinde yer alıyor.

Şirket, güçlü hizmet altyapısı ve çeşitli alanlardaki iştirakleriyle oluşturduğu entegre iş modeli sayesinde sektördeki liderliğini pekiştirirken, Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığı başvuruyla halka arz sürecini başlattı.

"Yatırımlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Coral Travel Group Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Bektaş, sektörde hizmet ihracatının lideri olarak bu başarıya ulaşmanın şirketin istikrarlı büyümesinin ve hizmet kalitesinin bir göstergesi olduğunu belirtti.

Bektaş, "Ödül plaketimi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden almak, bizim için büyük bir onur kaynağı oldu. ODEON Turizm, 2022 ve 2023 yıllarında olduğu gibi 2024'te de hizmet ihracatı kategorisinde üst sıralarda kalmayı başardı. Sektörümüzde hizmet ihracatının lideri olarak bu başarıya ulaşmak, istikrarlı büyümemizin ve hizmet kalitemizin bir göstergesi." değerlendirmelerinde bulundu.

Geçen yıl kaydettikleri başarıların ardından 2025'te Türkiye'ye 1,8 milyona yakın turisti çekmeyi ve döviz ihracatını sürdürülebilir şekilde artırmayı hedeflediklerine dikkati çeken Bektaş, şunları kaydetti:

"Tur operatörlüğü, konaklama ve destinasyon hizmetleri başta olmak üzere 23 ülkede faaliyet gösteriyoruz. 40 ülkede 90'dan fazla destinasyonda 3,5 milyonu aşkın misafiri ağırlıyoruz. Sürdürülebilir büyümeyi sağlamak adına, yeni pazarlara açılma ve hizmet ağımızı genişletme çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sektördeki rekabeti aşmak için dijital dönüşüm yatırımlarımıza da hız kesmeden devam ediyoruz."