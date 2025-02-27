Odunpazarı Belediyesi\'nden Bozüyük Belediyesi\'ne İş Kıyafetleri Teslimi

Ekonomi

Odunpazarı Belediyesi'nin kadın istihdamını destekleyen ve büyük tasarruf sağlayan Tekstil Üretim ve Tasarım Merkezi bu kez de Bozüyük Belediyesi personelinin yeni iş kıyafetlerini üretti. Kadın istihdamını destekleyen ve piyasa fiyatlarının yüzde 40 altında fiyatlara üretim yapan merkezde üretilen iş kıyafetleri ise Bozüyük Belediyesi'ne teslim edildi.

Odunpazarı Belediyesi, kadın istihdamını desteklemek ve tasarruf etmek için tekstil atölyesi açmış, ardından da bu atölyeyi geliştirerek Tekstil Üretim ve Tasarım Merkezi'ne dönüştürmüştü. Tekstil Üretim ve Tasarım Merkezi ile kendi personelinin iş kıyafetlerini üreterek tasarruf eden Odunpazarı Belediyesi, diğer belediyeler için de iş kıyafetleri üreterek tasarruf dayanışmasını sürdürüyor. Odunpazarı Belediyesi Tekstil Üretim ve Tasarım Merkezi, Seyitgazi, Mahmudiye, Bilecik, Çifteler, Alpu, Afyon Evciler, Muğla Köyceğiz, Burdur Yeşilova, Artvin Hopa ve Kemalpaşa belediyeleri ve Eskişehir Büyükşehir ESTRAM'ın ardından Bozüyük Belediyesi personelleri için de iş kıyafetleri üretti.

Örnek iş birliği

Odunpazarı Belediyesi Tekstil Tasarım ve Üretim Merkezi ile Bozüyük Belediyesi arasında hayata geçirilen işbirliği, yerel ekonomiye önemli katkılar sunarken bölgesel kalkınmayı destekleyen örnek bir proje olarak dikkat çekiyor. Bu kapsamda, Bozüyük Belediyesi'nin işçi kıyafetleri, Odunpazarı Belediyesi Tekstil Tasarım ve Üretim Merkezi'nde üretildi. İşbirliği, Bozüyük Belediyesi'nin mali tasarruf sağlamasına imkan tanırken, Odunpazarı Belediyesi Anonim Şirketi Tekstil Tasarım ve Üretim Merkezi'nin kaliteli üretim anlayışı ve yerel iş gücünü destekleme misyonunu bir kez daha gözler önüne serdi. Bu proje, hem kamu ihtiyaçlarını karşılayan bir model sunması hem de yerel üretim gücünü vurgulaması açısından büyük önem taşıyor. Odunpazarı Belediyesi Tekstil Tasarım ve Üretim Merkezi, artan işbirlikleri sayesinde üretim kapasitesini her geçen gün daha da genişleterek bölgedeki ticari bağları güçlendirmeye devam ediyor. Kamu sektörüne sunduğu hizmetlerle yerel ekonomiye değer katarken, aynı zamanda bölgesel iş gücüne de yeni fırsatlar sağlıyor.

İş kıyafetleri Başkan Talat'a teslim edildi

Tekstil Tasarım ve Üretim Merkezi tarafından Bozüyük Belediyesi için üretilen iş kıyafetleri, Odunpazarı Belediyesi Anonim Şirketi Genel Müdürü Nilgün Paşaoğlu Armutlu tarafından, Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat'a iletildi. Talat'ı makamında ziyaret eden Paşaoğlu, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'un selamlarını ileterek Bozüyük Belediye Personeli'nin iş kıyafetlerini Başkan Talat'a teslim etti.

Başkan Talat'tan teşekkür

İş kıyafetlerini teslim alan Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat, Odunpazarı Belediyesi ile yapılan bu iş birliğinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Başkan Talat, "Belediye personelimizin ihtiyaçlarını karşılamak adına maliyetleri düşüren, aynı zamanda kadın istihdamını destekleyen bu anlamlı projeye katkı sağlayan Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'a ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu tür dayanışmaların yerel yönetimler arasında artarak devam etmesi en büyük temennimizdir" dedi. - ESKİŞEHİR