OECD'den Türkiye Vurgusu

Üye Girişi
Son Dakika Logo

18.04.2026 11:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

OECD Direktörü Schaal, Türkiye'nin önemli bir üye olduğunu ve İstanbul'un kritik bir merkez olduğunu belirtti.

BÜŞRANUR KESKİNKILIÇ/AYŞE İREM ÇAKIR - Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) Küresel İlişkiler ve İşbirliği Direktörü Andreas Schaal, Türkiye'nin, OECD'nin çok önemli kurucu üyesi ve aktif ortağı olduğunu söyledi.

Schaal, 5. Antalya Diplomasi Forumu'na (ADF) katılmak üzere geldiği Antalya'da AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

OECD-Türkiye ilişkilerini değerlendiren Schaal, "Türkiye, OECD'nin çok önemli bir kurucu üyesi ve aktif ortağıdır." dedi.

Schaal, Türkiye'nin, OECD'nin Paris dışında sahip olduğu az sayıdaki merkezlerden birine ev sahipliği yaptığını belirterek, Türkiye'nin bölgesel bağlamda yürütülen çalışmalara öncülük ettiğini dile getirdi.

" İstanbul, tüm bölgesel programların bir araya geldiği bir merkez"

İstanbul merkezinin yalnızca Türkiye değil diğer bölgeler için de önemine işaret eden Schaal, "Burası, Avrasya, Güneydoğu Avrupa, Orta Doğu, Kuzey Afrika, Güneydoğu Asya ve hatta Latin Amerika ve Karayipler gibi tüm bölgesel programlarımızın bir araya geldiği bir merkez." diye konuştu.

Schaal, bu ay içinde İstanbul'da OECD Yükselen Pazarlar Forumu'nun düzenlenmesinin planlandığını, kritik mineraller konusunun ele alınacağını belirtti.

Foruma Nijerya, Kenya, Peru ve Suudi Arabistan'ın da bulunduğu ülkelerden çok sayıda bakanın katılacağını dile getiren Schaal, "Bu durum, İstanbul'un bir araya getirme gücünü gerçekten ortaya koyuyor ve bu, şu anda yürüttüğümüz en önemli projelerden biri." dedi.

Çatışmalar nedeniyle büyüme tahminleri düşürüldü

Dünyadaki çatışmalara ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Schaal, bunların iş dünyası için olumsuz etkilerine işaret etti.

Özellikle Orta Doğu'daki gerginliğin enerji fiyatlarında derin etkisinin bulunduğunu dile getiren Schaal, 2026 yılı için büyüme tahminlerinin yüzde 2,9'a, 2027 yılı için de yüzde 3'e düşürüldüğünü belirtti.

Schaal, bu kapsamda görüşmeler ve müzakerelerin devam etmesinin olumlu bir gelişme olduğunu vurguladı.

Dünyadaki durum göz önüne alındığında ADF'nin uluslararası diyalog açısından kilit konumda bulunduğunun altını çizen Schaal, ADF'nin yalnızca dış politika değil jeopolitik ve jeoekonomik bağlamda çok önemli olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Diplomasi, İstanbul, Türkiye, Ekonomi, Enerji, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.04.2026 12:30:47. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.