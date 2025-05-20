OEDAŞ'tan 4,8 Milyar TL'lik Yatırım - Son Dakika
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Ekonomi

OEDAŞ'tan 4,8 Milyar TL'lik Yatırım

OEDAŞ\'tan 4,8 Milyar TL\'lik Yatırım

OEDAŞ, Afyonkarahisar ve çevresindeki 5 ilde elektrik altyapısını güçlendirmek için 4,8 milyar TL yatırım yapacak.

20.05.2025 11:17
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Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş. (OEDAŞ), hizmet bölgesi olan Afyonkarahisar, Bilecik, Eskişehir, Kütahya ve Uşak'ın elektrik dağıtım altyapısını modernize edip güçlendirmek amacıyla 4 milyar 800 milyon TL'lik şebeke ve teknoloji yatırımı gerçekleştirileceğini açıkladı.

Afyonkarahisar, Bilecik, Eskişehir, Kütahya ve Uşak'ın elektrik dağıtım ağını yenileyip genişleterek her geçen yıl verimliliği ve sürdürülebilirliği artıran OEDAŞ, 2025 yılı yatırımlarına başladı. 2017-2024 yılları arasında beş şehre toplam 19,4 milyar TL tutarında şebeke ve teknoloji yatırımı gerçekleştiren OEDAŞ, 2025 yılı yatırımları için de 4 milyar 800 milyon TL bütçe belirledi. Şirket bu çerçevede, 670 kilometre enerji nakil hattı, 262 adet yeni trafo ve 865 kilometre yer altı şebeke tesis edecek. Yatırım sürecinde beş şehirde yaklaşık 900 kişiye de dolaylı istihdam sağlanacak.

"Enerjide kalite ve verimliliği artıracağız"

2025 yılı yatırımları hakkında bilgi veren OEDAŞ Genel Müdürü Fuat Celepci, "Şehir merkezlerinden ilçelere, köylere ve kırsal alanlara uzanan kapsamlı bir altyapı çalışmasına başladık. Amacımız, tüm hane ve işletmelerde enerji kalitesi ile verimliliğini artırmak. Yeni enerji nakil hatları, trafo merkezleri, yer altı şebekeleri ve aydınlatmalarla şehirlerimizin enerji performansını artıracak, enerji akışını daha güvenli ve sürdürülebilir hale getireceğiz" dedi.

"Geleceğin ihtiyaçlarını da karşılayacak bir dağıtım ağı oluşturacağız

Yatırımların aynı zamanda bölgenin ekonomik, sosyal ve çevresel gelişimine de katkıda bulunacağını vurgulayan Müdür Celepci, "İstihdamdan tedarik sürecine kadar pek çok alanda hareketlilik oluşturuyoruz. Altyapımızı yeni teknolojilere uyumlu hale getirirken yenilenebilir enerji kaynaklarının entegrasyonuna da hazır bir yapı kuruyoruz. Tüm bu yatırımlar ile enerjiyi daha verimli kullanabilen, müdahale gerektiren durumlara hızlı yanıt verebilen ve geleceğin ihtiyaçlarını da karşılayacak bir dağıtım ağı oluşturacağız" ifadelerini kullandı.

"Daha konforlu bir gelecek için bölge halkının iş birliği çok kıymetli"

Sürdürülebilir ve güvenli enerji arzını sağlamak amacıyla yürüttükleri çalışmaların can, mal ve çevre güvenliği açısından belirli planlı kesintileri zorunlu kıldığını belirten Müdür Celepci, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Altyapıyı modernize ederken güvenliği en üst düzeyde sağlıyoruz. Daha güçlü ve çağdaş bir enerji altyapısı için yürüttüğümüz bu dönüşüm sürecinde bölge halkının gösterdiği anlayış ve verdiği destek bizim için son derece kıymetli. Bu iş birliği, hep birlikte daha konforlu bir enerji geleceği inşa etmemizi sağlayacak." - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi OEDAŞ'tan 4,8 Milyar TL'lik Yatırım - Son Dakika

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