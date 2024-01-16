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ÖİB, Aydın, İzmir ve Muş'taki taşınmazların satışı ve Ankara'daki imar planı değişikliği kararlarını onayladı - Son Dakika
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ÖİB, Aydın, İzmir ve Muş'taki taşınmazların satışı ve Ankara'daki imar planı değişikliği kararlarını onayladı

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), Aydın, İzmir ve Muş'taki bazı taşınmazların satışı ve Ankara'daki bir taşınmaza dair imar planı değişikliği kararlarını uygun buldu. Aydın ve İzmir'deki taşınmazlar ihale sonucu en yüksek teklifi veren şirketlere satılacak. Muş'taki taşınmaz ve üzerindeki yapılar ise ihale sonucu en yüksek teklifi veren şirkete satılacak. Ayrıca Ankara'daki bir taşınmazın kullanım kararı değiştirildi.

ÖİB, Aydın, İzmir ve Muş\'taki taşınmazların satışı ve Ankara\'daki imar planı değişikliği kararlarını onayladı
16.01.2024 - 09:40,
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Özelleştirme İdaresi Başkanlığının (ÖİB) Aydın, İzmir ve Muş'taki bazı taşınmazların satışı ve Ankara'daki bir taşınmaza dair imar planı değişikliği kararları uygun bulundu.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Aydın'ın Didim ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'ndeki taşınmazın satış yöntemiyle özelleştirilmesi için gerçekleştirilen ihale sonucu 71 milyon 200 bin lira bedelle en yüksek teklifi veren Has Karaarslan İnşaat Limited Şirketine satılmasına karar verildi.

İzmir'in Çiğle ilçesi Balatçık Mahallesi'ndeki taşınmazın da aynı yöntemle özelleştirilmesi için yapılan ihale sonucu 101 milyon lira bedelle en yüksek teklifi veren Metropol Un Ürünleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketine satılması kararlaştırıldı.

Mülkiyeti Ankara Doğal Elektrik Üretim ve Ticaret AŞ adına kayıtlı olan Muş'un Merkez ilçesi Alizurum (Tandoğan) Köyü'ndeki taşınmaz ve üzerindeki yapıların bir bütün halinde özelleştirilmesi için düzenlenen ihale sonucu 42 milyon 655 bin lira bedelle en yüksek teklifi veren MPK Enerji İnşaat Eğitim Hizmetleri Yatırım Danışmanlık Taahhüt ve Ticaret Anonim Şirketine satılması uygun bulundu.

Ayrıca mülkiyeti Hazine Maliyesi adına kayıtlı özelleştirme kapsam ve programında bulunan Ankara'nın Çankaya ilçesi Çayyolu Mahallesi'ndeki bir taşınmaza ilişkin "ticaret-konut alanı" kullanım kararı getirilmesine yönelik uygulama imar planı değişikliği onaylandı.

Kaynak: AA
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Ankara, İzmir, Aydın, Muş, İzmir, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ÖİB, Aydın, İzmir ve Muş'taki taşınmazların satışı ve Ankara'daki imar planı değişikliği kararlarını onayladı - Son Dakika


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