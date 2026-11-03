ÖİB onayıyla Karayolları'na ait Kaş'taki taşınmazlar 45 milyon 500 bin liraya satıldı

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), Antalya'nın Kaş ilçesindeki 835,29 metrekarelik taşınmazların bütün halinde satışına onay verdi.

ÖİB'nin konuya ilişkin karar tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre mülkiyeti Karayolları Genel Müdürlüğü adına kayıtlı, Antalya'nın Kaş ilçesi Kalkan/ Menteşe Mahallesi'ndeki 835,29 metrekarelik taşınmazların, 45 milyon 500 bin lira bedelle en yüksek teklifi veren Buğra Mete Karaman'a satılması onaylandı.