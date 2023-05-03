Okan Koldere: Yaptığım işlerin arkasındayız

Avrupa'nın en önde gelen fuarlarından biri olan organizasyonda Koldere inşaat gurubu tam not aldı. Türkiye'deki yatırımların yanı sıra Almanya ve Avrupa ülkelerinin birçoğunda boy gösteren Koldere holding, projeleriyle büyük beğeni topladı.

"ÜLKEMİZİ EN İYİ ŞEKİLDE TEMSİL ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Yönetim kurulu başkanı Okan Koldere, "Şirketimizi ve yapacağımız projeleri anlatabileceğimiz çok güzel bir fuar geçirdik. Büyük ilgi gördü, projelerimiz. Ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeye devam edeceğiz. En gelişmiş sistemleri müşterilerimiz ile buluşturuyoruz ve uyguluyoruz" şeklinde konuştu. Koldere sözlerine daha sonra," Daima ileri" diyerek genç girişimcilere özgüven aşıladı.