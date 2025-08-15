Oosterdam Gemisi Alanya'ya Geldi

Hollanda bayraklı kruvaziyer "Oosterdam", Antalya'nın Alanya ilçesine geldi.

Limasol'dan demir aldıktan sonra rotasını Antalya'ya çeviren 285 metre uzunluğundaki yolcu gemisi, sabah saatlerinde Alanya Limanı'na yanaştı.

Kruvaziyerde, çoğu ABD'li 2 bin 110 yolcu ve 784 personel bulunuyor.

Turistler, gümrük işlemlerinin ardından ören yerlerini ve tarihi mekanları gezmek, alışveriş yapmak ve ilçeyi dolaşmak için gemiden ayrıldı.

"Oosterdam", akşam saatlerinde Muğla'nın Marmaris ilçesine hareket edecek.