OPET ve Milli Eğitim Bakanlığı İş Birliğiyle Yürütülen Proje İle İyi Uygulamalar Yarışması Düzenlendi

Ekonomi

OPET ve Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle yürütülen "Tertemiz Yarınlar Okullardan Başlar" projesi kapsamında düzenlenen "İyi Uygulamalar Yarışması"na katılan 278 proje arasında 12 projenin dereceye girmeye hak kazandığı bildirildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, "Tertemiz Yarınlar Okullardan Başlar Projesi" kapsamında ilk kez 2023-2024 eğitim öğretim yılında ülke genelinde okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise kademelerinde, resmi okullarda görev yapan öğretmenlerin temizlik ve hijyen temalı uygulamalarını kapsayan "İyi Uygulamalar Yarışması" başlatıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı ve OPET iş birliğiyle yürütülen proje kapsamında düzenlenen "İyi Uygulamalar Yarışması"nın kazananları belli oldu. Türkiye genelinden okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerde görev yapan öğretmenlerin 278 proje ile katıldığı yarışmanın sonuçları 29-31 Temmuz tarihlerinde Antalya'da gerçekleştirilen değerlendirme toplantılarıyla belirlendi.

Buna göre, toplam 4 kategoride ilk üçe giren 12 iyi uygulama örneği ödül alacak. Kazananlara ödülleri eylülde düzenlenecek törende takdim edilecek. Proje sonunda, elde edilen kazanımların kalıcı olması adına iyi uygulama örneklerinin ülke genelinde yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen OPET Kurucu Yönetim Kurulu Üyesi Nurten Öztürk, gerçekleştirilen sosyal sorumluluk projelerinin çıkış noktasının gerçek hayatla örtüşmesi, gerçek ihtiyaçlara çözüm üretmesi ve başarıyla ilerlemesini hedeflediklerini kaydetti.

Öztürk, OPET'in ilk sosyal sorumluluk projesi olan "Temiz Tuvalet Kampanyası"nı Türkiye'de ve yurt dışında çeşitli yerlerde uygulamaya koyduklarını belirterek, "Kampanyanın sürdürülebilirliği için okullardan başlayarak tüm çocuklara ulaşacak projeler üretmeye kafa yorduk. Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğinde hazırladığımız Tertemiz Yarınlar Okullardan Başlar Projesi etkisi halka halka büyüyecek bir kurgu ile tasarlandı ve çok kapsamlı bir proje oldu. Projenin başarıya ulaşacağından hiçbir kuşkumuz yoktu, geride bıraktığımız uygulama süreci de bu düşüncemizi doğruluyor. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

OPET Sürdürülebilirlik ve Kurumsal İletişim Grup Müdürü Ayşenur Aydın da proje ile 81 ildeki tüm okullarda öğrenciler, öğretmenler, okul yönetimleri, destek personeli ve velilerde temizlik ve hijyen konusundaki farkındalığı artırmayı amaçladıklarına işaret ederek, "Okul öncesinden liseye dek her yaş grubunda temizlik ve hijyenle ilgili sağlanan farkındalığın ve dönüşümün okullardan başlayarak tüm okul çevresine yayılmasını sağlamak en önemli hedeflerimiz arasında yer alıyor. Proje kapsamında hazırladığımız etkinlik kitapları, hijyen ajandası, mesaj kartları, posterler ve veli mektubu ile öğrenciler, okul personelleri ve velilerde temizlik ve hijyen konularında aktarılan bilgilerin pekişmesini ve kalıcı alışkanlık oluşmasını hedefledik." ifadelerini kullandı.

İyi uygulama örneklerinin ülke genelinde yaygınlaştırılması hedefleniyor

"Tertemiz Yarınlar Okullardan Başlar Projesi"nin içeriğinde kişisel hijyenden, tuvalet kullanımına, çevre temizliğinden, ortamda hijyenin doğru şekilde sağlanmasına kadar temizlik ve hijyenin hayatın her alanındaki yeri ve önemi konusunda farkındalık oluşturmaya yönelik içerikler yer alıyor.

Çocukları ve gençleri bu konuda bilinçlendirmek üzere, Türkiye genelinde her kademede görev yapan öğretmenlere, Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA) üzerinden videolu eğitim modülleri hazırlandı. Proje çerçevesinde hazırlanan eğitim program ve materyalleri Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA) ve Eğitim Bilişim Ağı'nda (EBA) yayınlandı.

Hazırlanan içerikler 2023-2024 eğitim öğretim yılında söz konusu platformlar aracılığıyla Türkiye genelindeki tüm resmi okullarda, 1 milyon öğretmen ile yaklaşık 16 milyon öğrenci ve bu öğrencilerin velilerinin kullanımına sunuldu. ???????

Yayınlanan eğitimlerle öğrenci, öğretmen, okul yöneticileri, okul destek personeli ve velilerde temizlik ile hijyen konusunda bilinçlenme sağlayarak farkındalığın artırılması amaçlanıyor. Bu kapsamda öğretmenler tarafından okul ve çevresine yönelik yeni ve yaratıcı uygulamaların geliştirilerek, sosyal sorumluluk kampanyaları düzenlenmesi, elde edilen kazanımların kalıcı olması adına iyi uygulama örneklerinin ülke genelinde yaygınlaştırılması hedefleniyor.