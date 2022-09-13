Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Güler, fındık fiyatlarıyla ilgili Rekabet Kurumuna başvurduklarını açıkladı

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, fındık fiyatlarına ilişkin bir firma hakkında Rekabet Kurumuna başvuruda bulunduklarını bildirdi.

Güler, Belediye Meclis Toplantısında yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 30 Temmuz'da Ordu'da fındık taban fiyatını açıkladığını anımsattı.

Açıklanan fındık fiyatından 33 gün sonra bir başka kurumun ikinci bir fiyat açıkladığını vurgulayan Güler, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu çok farklı bir şey. Bir Devlet Başkanı bütün kurumları ile hesap kitap yapıyor. Kuruluşlarından, uzman birimlerinden rakamlar alıyor. Bunun neticesinde odalar ve tarım kurumları hesap yaparak bir taban fiyat çıkıyor. Bu taban fiyat, hesap kitap yapılarak ortaya çıkan bir rakam. Dolayısıyla bu rakamı 54 lira olarak açıklıyor. Ondan 33 gün sonra nasıl bir cüretse bir başka kurum kalkıyor 48+1 diye fiyat açıklıyor. Bu pek teamüllere ve usule uyan bir şey değil. ve bunun neticesinde üçüncü bir fiyat oluşuyor 42 gibi, 40'larda şu anda 44 gibi bir rakam var. Bu tabi kabul edilebilir bir şey değil."

Belediyenin iştiraki olan ORTAR şirketi ve bir sanayi kuruluşu ile birlikte Rekabet Kurumuna başvurduklarını belirten Güler, "Dikey bütünleşik yapıyı oluşturan Ferrero şirketi ile ilgili belgelerimizi ve çalışmalarımızı toparlayıp sunduk. Tabi gördük ki yasal başvuru olmazsa gidişatın çok kötü gittiğini, seyredeceğini gördük. Bu anlamda gerek üretici, gerek manav gerekse fındık kırma makinalarımız ve ihracatçılarımız sistem dışına itilmek aşamasına gelmişti. Bunun yolu da rekabet hukukunu çalıştırmak oldu." ifadesini kullandı.

Rekabet hukukunun, bir egemenlik hakkı olduğuna işaret eden Güler, "Bu hakkı Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve milleti adına rekabet kurumu belirler ve kullanır. Bu nedenle bir hukuk devleti olan ülkemizde hukuktan başka sığınacak yer olmadığı için süreci başlattık. Gelişmeleri hep birlikte takip edeceğiz." diye konuştu.

Güler, bu arada karşılarında alım gücü çok yüksek olan bir dünya devi olduğunu ve bunun yerli firmaları olduğunu anlatarak, şunları kaydetti:

"Gördüğümüz kadarıyla piyasada bir korku hakim. Toprak Mahsulleri Ofisimiz zaten gereken çalışmaları yapıyor. Bütün birimleriyle alımları yapıyor. Ama öyle bir güçlü yapı fiyat oluştu ki onun da üzerinde çok büyük bir yük olmasını istemiyoruz. Serbest piyasa olsun herkes kendi hakkını, hukukunu orada serbestçe kimsenin müdahalesi olmadan savunsun istiyoruz. Ama buna müdahale edildiğini gördüğümüz için de biz de bununla ilgili görevimizi yapmak üzere çıktık. Unutulmasın ki 'Ferrero olmadan fındık olmaz' gibi bir hava oluşturuyorlar, biz de şunu ifade ediyoruz ki fındık olmazsa Ferrero da olmaz. Dolayısıyla çalışmalarımızı belli bir ciddiyetle yapacağız. Herkesin hakkını, hukukunu da yabancı firmaların da yerli firmaların da hakkını hukukunu koruyan bir hukuk sistemi var, bunun tesis edilmesi için biz de görevimizi böylece yapmış oluyoruz. Hayırlı olsun."