Ordu\'da Atıl Araziler Tarıma Kazandırıldı

Ekonomi

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in tarıma verdiği desteklerle, il genelindeki atıl araziler üretime açıldı. 2019 yılından bu yana tarıma açılan arazi toplamı 31 bin 350 dekarı buldu. Başkan Güler'in kazandırdığı 'Tarım Makineleri Parkı'nda bulunan araçlarda atıl arazilerin tarım ve üretime kazandırılmasında büyük rol oynadı.

Ordu'da fındık tarımının diğer ilçelere göre daha az yapıldığı başta Mesudiye ve Akkuş ilçeleri olmak üzere, makineli tarıma uygun geniş arazileri ve yaylalarıyla, hayvancılığa elverişli ilçelerdeki üreticilere verilen destekler devam ediyor. Tarıma elverişli olduğu halde çeşitli sebeplerden dolayı ekilmeyen tarım arazilerinin üretime kazandırılması amacıyla 5.5 yılda üreticilere tonlarca arpa, yulaf, buğday, patates, nohut, yeşil mercimek, mısır, soya fasulyesi, bal kabağı ve karma yem bitkisi tohumu dağıtıldı. Verilen desteklerle 2019 yılından bu yana verilen desteklerle birlikte 31 bin 350 dekar atıl arazi yeniden üretime açıldı.

Ordu Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kurulan Tarım Makineleri Parkı'da üreticilerin işini kolaylaştırdı. Üreticileri hem ekim hem de hasat sezonunda bu makinaları kullanarak iş gücü maliyetini düşürerek geniş alanlarda üretim yapma, yeni gıda ürünleri yetiştirme ve ekonomik kazanç oluşturma fırsatı yakaladı.

" İstanbul'dan dönüş yapan tarıma yöneliyor"

Mesudiye Ziraat Odası Başkanı Mustafa Başarslan, atıl arazilerin tarıma kazandırılmasıyla çok önemli işlere imza attıklarını belirtti. Başarslan, "Mesudiye ilçemizde yoğun göç sebebiyle tarım arazileri kullanılamıyordu. 2019 yılından itibaren Ordu Büyükşehir Belediyemizin özellikle tohum desteği ile birlikte ilçemizde bulunan yaklaşık 500 çiftçimiz desteklerden yararlanarak atıl arazilerini ekonomiye kazandırmaya başladılar. Yapılan bu çalışmalar sonucunda son yıllarda özellikle İstanbul gibi şehirlerde vasıfsız olarak çalışan ve geçinme zorluğu çekenlerden bazıları Mesudiye'ye dönüp Büyükşehrin desteklerinden yararlanarak tarıma yöneldi. Öte yandan bu aile tipi işletmeler kapanmaktan ziyade her mahallede birer birer yeniden açılmaya başladı" dedi.

"İlçemizde besicilik arttı"

En çok atıl arazinin tarıma kazandırıldığı ilçelerden bir tanesi olan Akkuş'un Ziraat Odası Başkanı Ahmet Kaya, ücretsiz dağıtılan tohumlarla tarıma açılana alanların üreticinin yüzünü güldürdüğünü belirtti. Kaya, şöyle konuştu:

"Akkuş'umuzda da atıl tarım arazi oranı oldukça fazla. Bizlerde bu süreçte Büyükşehir Belediyemizin destekleri ile önemli yol aldık. Üreticilerimiz adına Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımıza sonsuz teşekkür ediyorum, kendisine minnettarız. Tarım konusunda ne istersek kendisinden alıyoruz. İlçemizde besicilik yavaş yavaş artmaya başladı. Tarım Makinaları Parkının kurulması da önemli katkı sağladı. Kullanan üreticilerimiz memnun kaldı. Tüm bu çalışmalar dolayısıyla bir kez daha Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler'e teşekkür ediyoruz." - ORDU