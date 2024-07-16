Ordu'da Üreticiler Yaş Fındığı 100 Liradan Satıyor - Son Dakika
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Ekonomi

Ordu'da Üreticiler Yaş Fındığı 100 Liradan Satıyor

Ordu'da sahil kesimlerinde fındık hasat sezonuna yaklaşık 2 hafta kala, üreticiler Karadeniz Sahil Yolu kenarlarında tezgahlar kurarak yaş fındığı 100 liradan satışa sunmaya başladı. Üreticiler, genellikle gurbetçilere ve turistlere satış yaparken, günlük satış miktarının geçen yıllara göre düşük olduğunu belirtti. Üreticiler, bu yılki sezondan yüksek fiyat beklentisine sahip olduklarını ifade etti.

16.07.2024 14:10
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Ordulu üreticiler, Karadeniz Sahil Yolu kenarlarında kurdukları tezgahlarda yaş fındığın kilogramını 100 liradan satışa sunmaya başladı.

Ordu'da sahil kesimlerinde fındık hasat sezonuna yaklaşık 2 hafta kalırken, tezgah üzerine dalından topladıkları yaş fındığı koyan üreticiler, genellikle gurbetçiler ve turistlere satış yapıyor. Günlük kimi zaman 40 kilo satış yaptıklarını söyleyen üreticiler, satışların geçen yıllara göre düşük olduğunu belirterek, gün boyunca satış için beklediklerini belirttiler. Yaş fındığın kilogramını 100 liradan satan üreticilerin bu yılki sezondan fiyat beklentileri yüksek.

"Taze şekilde satmaya çalışıyoruz"

Yol kenarında fındık satışı yapan Coşkun Çarkçı, "Sezon başı olduğu için talep az ama ileride talep artacaktır. Fiyatlar şu anda 100 TL, alım gücü az olduğu için uyguna vermeye çalışıyoruz. Genellikle il dışından gelenler, gurbetçiler ve tır şoförleri fındık alıyorlar. Bizim fındığımız erken olgunlaşıyor, bunu bu şekilde satmazsak zaten 10 gün sonra düşer ve ziyan olur. Bu nedenle günlük taze olarak satmaya çalışıyoruz. İnşallah bu yıl taban fiyat iyi olur ve üreticinin de yüzü güler" diye konuştu.

"Fiyat beklentimiz yüksek"

Nuray Çarkçı isimli fındık satıcısı da yoldan geçenler için satış yaptıklarını söyledi. Bu şekilde yaptıkları satış ile fazla kar elde ettiklerini belirten Çarkçı, "Şu anda 100 liradan satıyoruz ama bana göre en az 200 TL olması lazım" şeklinde konuştu.

Fındık satın alan Abdullah Görgüç ise, "Tatil için geçiş güzergahımızda taze fındıkları gördük. Ordu'nun fındıklarının meşhur olduğunu da biliyoruz. Iğdır'dan gelip İstanbul'a gidiyoruz, taze fındığın da tam mevsimi olduğu için satın aldık" ifadelerine yer verdi.

Bursa'da yaşayan ve Giresun'dan memleketine dönen İbrahim Dağ isimli yolcu da taze fındık görünce satın almak istediklerini ve tadını beğendiklerini belirtti. - ORDU

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Ordu'da Üreticiler Yaş Fındığı 100 Liradan Satıyor - Son Dakika

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