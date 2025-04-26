Orkinos Avı İçin Akdeniz'e Açılıyorlar

Sezon bitti ama onlara durmak yok

15 Mayıstan sonra Akdeniz sularında orkinos avına çıkacaklar

Türkiye'den 64 balıkçı teknesi bu defa Akdeniz'de rızıklarını arayacak

Orkinos avı için Türkiye'ye verilen kota miktarı 2 milyon 511 bin 800 kilogram

TRABZON - Türkiye'de bin 600 kadar endüstriyel balıkçı teknesi bulunurken bu tekneler yurt içi ve yurt dışı sularda avcılık yapıyor. Ülkemizde denizlerde 15 Nisan'da başlayan av yasağının ardından 64 balıkçı teknesi, iki yıl önce yapılan kura çekiminin ardından Akdeniz sularında orkinos avcılığına çıkacak.

Akdeniz'de, Malta adasına olan alanda orkinos avcılığı yapacak olan gemi sayısı, 2023 yılında kura çekimiyle belirlenmişti. Geçen yıl Türkiye'den 50, bu yıl ise 64 balıkçı teknesi 15 Mayıs 1 Temmuz tarihleri arasında Akdeniz'de orkinos avcılığı yapacak. Orkinos avı için Türkiye'ye verilen kota miktarı ise 2 milyon 511 bin 800 kilogram.

Genellikle Akdeniz'e kıyısı olan ülkelerin balıkçı tekneleri olmak üzere, Türkiye'den de 64 balıkçı teknesi belirlenen kota miktarına göre 45 gün Akdeniz sularında avcılık faaliyetinde bulunacak.

Kura çekimi sonucu orkinos avına gitmeye hak kazanan 64 balıkçı teknesi ülkemizde 15 Nisan'da başlayan balık avı yasağının ardından hazırlıklarını tamamlayıp Akdeniz sularına açılacak.

Avlanan orkinoslar ağırlıklı olarak Japonya'ya ihraç ediliyor

Avlanan orkinosların ağırlıklı olarak Japonya'ya ihraç edildiğini belirten Doğu Karadeniz Balıkçı Kooperatifleri Birliği Başkanı Ahmet Mutlu "2024-2025 av sezonu bitiminin ardından Tarım ve Orman Bakanlığınca geçen yıl 50, bu yıl ise 65 civarında kura ile belirlenen tekne İtalya, Malta dahil Akdeniz'de orkinos avcılığı yapacak. Bir kısmı taşıyıcı bir kısmı destek gemisi bir kısmı da avcı gemisi olarak faaliyetlerini sürdürecekler. 22-24 Nisana kadar avcılık izinleri alınıyor. Yaklaşık Mayıs'ın ilk haftasında serüven başlar. Verilen avlanma süresi kısa sürüyor daha erken dönüş oluyor .Orkinos avcılığı yaklaşık 30-40 yıldır yapılıyor. Avlanan orkinoslar tamamen dış ülkelere ihraç ediliyor. Her ülkenin belirlenen kotası var Türkiye olarak da bize verilen kotaya göre avcılık yapılıyor. Orkinos ağırlıklı olarak genellikle Japonya'ya ihraç ediliyor ekonomik anlamda değerli bir balık. Döviz üzerinden olduğu için avcılığa ek destek oluyor" dedi.

Öte yandan Moritanya, Umman Sierra Leone gibi Afrika ülkelerinde avcılık yapan Türk gemileri avcılık faaliyetlerine halen sürdürüyor. Buralarda avcılık yapan balıkçı tekneleri her hangi bir kuraya tabi olmadan antlaşmalara bağlı olarak avcılık faaliyetlerini sürdürüyor.

Türkiye'den yapılan uluslararası anlaşmalar kapsamında Türk balıkçı gemileri ağırlıklı olarak Atlas Okyanusu'nun Batı Afrika sahilleri olmak üzere Fas, Moritanya, Fildişi Sahili, Somali gibi ülkelerin sularında tıpkı Karadeniz, Ege, Marmara ve Akdeniz'de olduğu gibi farklı balık çeşitlerini avlıyor.