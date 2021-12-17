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ORKÖY'den üreten orman köylülerine ve kooperatiflere destek - Son Dakika

ORKÖY'den üreten orman köylülerine ve kooperatiflere destek

17.12.2021 12:43
ORKÖY'den üreten orman köylülerine ve kooperatiflere destek

Mersin Orman Bölge Müdürlüğü, ORKÖY faaliyetleri kapsamında üreten orman köylülerine ve tarımsal kalkınma kooperatiflerine maddi destekte bulunmaya devam ediyor.

Mersin Orman Bölge Müdürlüğü, ORKÖY faaliyetleri kapsamında üreten orman köylülerine ve tarımsal kalkınma kooperatiflerine maddi destekte bulunmaya devam ediyor. Bu kapsamda 2021 yılı programında bulunan Mut ilçesi Çatalharman mahallesinde 1 adet 23 tonluk paletli ekskavatör ve ataşmanlarının anahtar teslimi ile 4 adet süt koyunculuğu kredisinin sertifika teslimi töreni yapıldı.

Çatalharman Mahallesinde yapılan törene Mut Kaymakamı Batuhan Bingöl, Mut Belediye Başkanı Volkan Şeker, Mersin Orman Bölge Müdürü Kenan Akduman, ilçe idari amirleri, STK temsilcileri, orman teşkilatı personeli ve çok sayıda vatandaş katıldı. Törende konuşan Kooperatif Başkanı Ahmet Çetin, "2014 Yılında ORKÖY destekleri ile makine aldık. Borçlarını uzun vadede rahat bir şekilde ödedik. İşlerimiz çok olup, elimizdeki makine yetişmemektedir. Bu nedenle borç bitiminde tekrar ORKÖY başvurusu yaptık. Talebimize olumlu cevap veren Tarım ve Orman Bakanımıza, Orman Genel Müdürümüze, Mersin Orman Bölge Müdürümüze ve emeği geçenlere teşekkür ederim" dedi.

Bölge Müdürü Kenan Akduman ise Orman Genel Müdürlüğü olarak kırsalda bulunan köylülere ve tarımsal kalkınma kooperatiflerini yerinde kalkındırmak için her yıl ödenek imkanlarını artırarak desteklemeye devam ettiklerini belirterek, "Bu amaçla 2021 yılında sadece Mut ilçemizde 37 aileye 2 milyon 584 bin ORKÖY desteği sağlanmıştır. SS Çatalharman Tarımsal Kalkınma Kooperatifine 2014 yılında paletli iş makinesi desteği verilmiş olup, başarılı bir şekilde makineyi kooperatif üyelerinin, piyasanın ve ihaleler ile kamu kurumlarının işlerini yaparak borçlarını kapatmışlardır. Talepleri üzerine 2021 yılında 23 tonluk paletli ekskavatör ve ataşmanları için 1 milyon lira ORKÖY desteği sağlanmış olup bunun 200 bin lirası geri ödemesiz hibe ve kalan 800 bin TL yılda bir taksit olmak üzere 6 yılda geri ödenecektir. Bu destekten faiz alınmamaktadır. İş kazasız ve bol kazançlı bir şekilde çalışmalarını temenni ederim" diye konuştu.

Konuşmaların ardından iş makinesinin ruhsat ve anahtar teslimi ile süt koyunculuğu desteği sağlananlara sertifikaları verildi. - MERSİN

ORKÖY'den üreten orman köylülerine ve kooperatiflere destek
ORKÖY'den üreten orman köylülerine ve kooperatiflere destek

Orman Bölge Müdürlüğü, Kooperatif, Bingöl, Mersin, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi ORKÖY'den üreten orman köylülerine ve kooperatiflere destek - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: ORKÖY'den üreten orman köylülerine ve kooperatiflere destek - Son Dakika
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