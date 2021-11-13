Üye Girişi
Orman köylüsü faizsiz krediyle kalkınıyor: 3 yılda 35 milyon lira destek - Son Dakika

Orman köylüsü faizsiz krediyle kalkınıyor: 3 yılda 35 milyon lira destek

13.11.2021 10:55
Orman köylüsü faizsiz krediyle kalkınıyor: 3 yılda 35 milyon lira destek

Tarım ve Orman Bakanlığı, tarafından faizsiz olarak verilen kredi, orman köylüsünün kalkınmasına büyük katkı sağlıyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı, tarafından faizsiz olarak verilen kredi, orman köylüsünün kalkınmasına büyük katkı sağlıyor. Kastamonu Orman Bölge Müdürü Fahri Sönmezoğlu, orman köylülerinin refahını artırmayı ve kalkınmasını desteklemek için ailelere ve kooperatiflere son 3 yılda 35 milyon lira kredi desteği sağladıklarını açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Orman ve Köy İlişkileri Dairesince faizsiz olarak verilen "ORKÖY" kredileri, orman bölgesindeki köylülerde yaşayan vatandaşların kalkınmasını desteklemeyi amaçlıyor. Bu kapsamda, Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü tarafından orman köylüsüne, ORKÖY kredileri altında destek sağlanıyor. Son olarak Kastamonu'da merkeze bağlı Aşağıakça köyüne 5 adet traktör ile 2 tambur desteği verildi. Satın alınan traktör ve tamburlar, düzenlenen törenle teslim edildi.

"Son 3 yılda orman köylüsüne 35 milyon lira kredi desteği sağladık"

Tambur ve traktörlerin teslim törenine katılan Kastamonu Orman Bölge Müdürü Fahri Sönmezoğlu, orman köylüsüne 'hayırlı olsun' dileklerinde bulunarak, "Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü olarak 2019 yılından itibaren orman köylümüzün orman envari üretimini iş gücü kapasitesini arttırmak için destekler yapıyoruz. Bu desteklerimizin başında ileri teknoloji ürünü traktör desteği yapıyoruz, bunun yanı sıra tambur desteği yapıyoruz. Son üç yıl içerisinde orman köylümüze bu bağlamda 35 milyon lira ORKÖY kredisi verdik. Bu 35 milyon lira kredinin 7 milyon lirası hibe olarak ödendi. 2 yıl ödemesiz, 3 yıl içerisinde eşit taksitlerle ödemelerini bizlere yapacaklar. Bu yüzden Aşağı Akça köyünde 5 adet traktör, 2 adet tambur kredisi verdik. Köylümüze inşallah verdiğimiz bu iş makineleri ile sağlıklı, sıhhatli, hayırlı kazançlar elde etmelerini umut ediyoruz. Bu destekler bizler için çok önemli, son yıllarda ormanlarda çalışan insan gücü her geçen gün azalıyor. Nüfusumuz yaşlanıyor. Bu sektöre de iş gücü ne yazık ki yeterince katılmıyor. Bizde işimizi daha hızlı bir şekilde, daha ergonomik şekilde, daha sağlıklı, iş sağlığı ve güvenliği kurallarına daha uygun bir şekilde yapılabilmesi için orman köylümüzü bu şekilde destekliyoruz. İnşallah köylülerimiz, kazasız belasız yüksek kazanç elde ederek ormancılık çalışmalarına katkıda bulunurlar. Hem kendi aile bütçelerine en güzel şekilde katkıda bulunurlar hem de devletin bu konudaki işlerini ve hizmetlerini en iyi şekilde yürütebilirler diye düşünüyoruz. dedi.

"Önceden işimiz zordu, şimdi tambur ve traktör ile işlerimiz kolaylaşıyor"

Orman kesiminde zor şartlarda çalıştıklarını şu anda ise tambur ve traktör sayesinde işlerinin çok daha kolaylaştığını söyleyen Kastamonu Merkez Aşağıakça Köyü Muhtarı Hasan Gülük ise "Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğüne kredi kullanmak için müracaatta bulunduk. Bizim ağaç kesimi yaptığımız ormanlarımız çok fazla engebeli. Bizlere tambur traktör lazım dedik. Onlarda bizlerin istediğini geri çevirmeyerek kabul ettiler. Şimdi tamburlarımızı ve traktörlerimizi teslim aldık. Bizim ormanlarımız çok engebeli. Ormandan 2 metre mal çekerken bunun için 150 metre halatı var. Bunu çekebilmek için tambur ile traktör gerekiyor. Onlar çekebiliyor. Eskiden işimiz zordu, şimdi bu tambur ve traktörler çift çeker olduğu için artık bizlerin işimizi kolaylaştırıyor. Rahta çalışabiliyoruz. Orman köylüsünün geçimi kesimden sağlanıyor. Bizler buradan geçimlerimizi sağlıyoruz. Bu yüzden bu destekleri de önemsiyoruz" diye konuştu.

"26 bin lirası hibe, 127 bin lire kredi desteği sağlandı"

Kendisine 26 bin lirası hibe olmak üzere 127 bin lira kredi desteği sağlandığını anlatan Umut Başak, "Bu desteklerden ötürü Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum, onlardan Allah razı olsun. Bizlere elinden gelen destekleri yaptılar. Önceden çalışma şartları çok zordu, şu an çalıştığımız arazi çok engebeli. Ormanda bazen tomruklar kalabiliyordu. Şu an ise istediğimiz gibi halatlarla, tambur veya traktör ile istediğimiz gibi alabiliyoruz. Çok rahat bir şekilde çalışacağız inşallah. Bu yüzden bu desteklerinde devamını istiyoruz. Ben, 127 bin lira destek kullandım, devletimiz bu desteğin 26 bin lirasını hibe etti. Benim için çok avantajlı bir destek oldu, faizsiz bir şekilde ödeyeceğim. Bu desteklerin devamını da bekliyoruz devletimizden" şeklinde konuştu. - KASTAMONU

Orman köylüsü faizsiz krediyle kalkınıyor: 3 yılda 35 milyon lira destek
Orman köylüsü faizsiz krediyle kalkınıyor: 3 yılda 35 milyon lira destek
Orman köylüsü faizsiz krediyle kalkınıyor: 3 yılda 35 milyon lira destek
Orman köylüsü faizsiz krediyle kalkınıyor: 3 yılda 35 milyon lira destek
Orman köylüsü faizsiz krediyle kalkınıyor: 3 yılda 35 milyon lira destek
Orman köylüsü faizsiz krediyle kalkınıyor: 3 yılda 35 milyon lira destek
Orman köylüsü faizsiz krediyle kalkınıyor: 3 yılda 35 milyon lira destek
Orman köylüsü faizsiz krediyle kalkınıyor: 3 yılda 35 milyon lira destek
Orman köylüsü faizsiz krediyle kalkınıyor: 3 yılda 35 milyon lira destek
Orman köylüsü faizsiz krediyle kalkınıyor: 3 yılda 35 milyon lira destek
Orman köylüsü faizsiz krediyle kalkınıyor: 3 yılda 35 milyon lira destek

Kastamonu, Traktör, Tarım, Kredi, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Orman köylüsü faizsiz krediyle kalkınıyor: 3 yılda 35 milyon lira destek - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

AK Parti'den Şehit yakını ve belediye işçisini makam odasından kovan belediye başkanı için ilk açıklama 10:53 AK Parti'den Şehit yakını ve belediye işçisini makam odasından kovan belediye başkanı için ilk açıklama İki kadının hayatını kaybettiği feci kazanın en net görüntüleri ortaya çıktı 10:27 İki kadının hayatını kaybettiği feci kazanın en net görüntüleri ortaya çıktı Ali Koç istedi, Vitor Pereira sistemi yeniden gözden geçirecek 10:26 Ali Koç istedi, Vitor Pereira sistemi yeniden gözden geçirecek
Acımasız işkencelerle bilinen eski asker, tavan arasında bulundu 09:59 Acımasız işkencelerle bilinen eski asker, tavan arasında bulundu Araçta kadın yolcusu bulunan adam, mastürbasyon yaptı 09:35 Araçta kadın yolcusu bulunan adam, mastürbasyon yaptı Yalancı dizisi ekranlara veda ediyor 09:05 Yalancı dizisi ekranlara veda ediyor
SP lideri Karamollaoğlu, 08:56 SP lideri Karamollaoğlu, "Cumhurbaşkanı ittifak teklif etti" sözleriyle verdiği net yanıtı anlattı: Sistem değişmeden olmaz Ali Babacan, doların 10 lirayı geçmesinden sonra Erdoğan'ın eski sözlerini gündeme getirdi: Kahroluyorum 23:29 Ali Babacan, doların 10 lirayı geçmesinden sonra Erdoğan'ın eski sözlerini gündeme getirdi: Kahroluyorum

Son Dakika Haberleri
10:57 Survivor eski yarışmacıları Aleyna Çalışkan ile Batuhan Karacakaya samimi şekilde görüntülendi
10:52 AK Parti'den Şehit yakını ve belediye işçisini makam odasından kovan belediye başkanı için ilk açıklama
10:26 İki kadının hayatını kaybettiği feci kazanın en net görüntüleri ortaya çıktı
10:25 Ali Koç istedi, Vitor Pereira sistemi yeniden gözden geçirecek
10:24 Çalışacak eleman bulamamaktan şikayetçiler! İkitelli OSB'de çalışacak 50 bin işçi aranıyor
10:12 Yürek yakan detay! Ara tatil nedeniyle yanına gittiği dedesiyle yan yana öldü
09:59 Acımasız işkencelerle bilinen eski asker, tavan arasında bulundu
09:57 Berdan Mardini'den büyük ses getirecek itiraf: Eşim benimle evliyken sahte kimlikle başkasıyla nikah kıymış
09:35 Araçta kadın yolcusu bulunan adam, mastürbasyon yaptı
08:56 SP lideri Karamollaoğlu, "Cumhurbaşkanı ittifak teklif etti" sözleriyle verdiği net yanıtı anlattı: Sistem değişmeden olmaz
Survivor eski yarışmacıları Aleyna Çalışkan ile Batuhan Karacakaya samimi şekilde görüntülendi Survivor eski yarışmacıları Aleyna Çalışkan ile Batuhan Karacakaya samimi şekilde görüntülendi         
10:58
Belirginleşen göbeği kafaları karıştırdı! Demet Akalın ikinci kez hamile mi? Belirginleşen göbeği kafaları karıştırdı! Demet Akalın ikinci kez hamile mi?         
10:50
Son Dakika! Bu hafta altın, döviz ve borsa yatırımcısının yüzünü güldürdü Son Dakika! Bu hafta altın, döviz ve borsa yatırımcısının yüzünü güldürdü         
10:27
Çalışacak eleman bulamamaktan şikayetçiler! İkitelli OSB'de çalışacak 50 bin işçi aranıyor Çalışacak eleman bulamamaktan şikayetçiler! İkitelli OSB'de çalışacak 50 bin işçi aranıyor         
10:24
Berdan Mardini'den büyük ses getirecek itiraf: Eşim benimle evliyken sahte kimlikle başkasıyla nikah kıymış Berdan Mardini'den büyük ses getirecek itiraf: Eşim benimle evliyken sahte kimlikle başkasıyla nikah kıymış         
09:58
Fay hattı sayısı yükseldi! İşte deprem riski altındaki 24 ilimiz Fay hattı sayısı yükseldi! İşte deprem riski altındaki 24 ilimiz         
09:09
Carter Reum ile evlenen Paris Hilton'un gelinliği çok konuşuldu Carter Reum ile evlenen Paris Hilton'un gelinliği çok konuşuldu         
08:58
Meksika'da dehşete düşüren cinayet! Aracın bagajında bulunan 2 kadın yakılarak öldürüldü Meksika'da dehşete düşüren cinayet! Aracın bagajında bulunan 2 kadın yakılarak öldürüldü         
00:29
Dolar tüm zamanların rekorunu kırarak 10 lirayı geçti, Yiğit Bulut'un sözleri tekrar gündem oldu Dolar tüm zamanların rekorunu kırarak 10 lirayı geçti, Yiğit Bulut'un sözleri tekrar gündem oldu         
22:24
Metropoll'ün yayınlanan son seçim anketinde ilginç sonuçlar! Cumhur İttifakı'yla Millet İttifakı'nın arasındaki fark düştü Metropoll'ün yayınlanan son seçim anketinde ilginç sonuçlar! Cumhur İttifakı'yla Millet İttifakı'nın arasındaki fark düştü         
21:46
Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Sinan Gümüş'ün paylaşımı takım arkadaşlarının yorum yağmuruna tutuldu Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Sinan Gümüş'ün paylaşımı takım arkadaşlarının yorum yağmuruna tutuldu         
21:02
Sedat Peker'den aylar sonra yeni paylaşım! Mesajını jet ski üzerinden yayınladı Sedat Peker'den aylar sonra yeni paylaşım! Mesajını jet ski üzerinden yayınladı         
20:28
8 aylık hamile kadın doğal gaz borusuna asılı bulundu! Çocuğunun sözleri dehşete düşürdü: Babam salıncağımı kesti, annem böyle oldu 8 aylık hamile kadın doğal gaz borusuna asılı bulundu! Çocuğunun sözleri dehşete düşürdü: Babam salıncağımı kesti, annem böyle oldu         
18:27
Koronavirüse yakalanan Hakan Ural'dan günler sonra ilk fotoğraf geldi Koronavirüse yakalanan Hakan Ural'dan günler sonra ilk fotoğraf geldi         
17:19
Türkiye'ye Çinli otomotiv devi Chery'nin yeni modelleri geliyor Türkiye'ye Çinli otomotiv devi Chery'nin yeni modelleri geliyor         
14:31
Nihat Doğan, 2023 yılında HDP'den de siyasete girebileceğini açıkladı Nihat Doğan, 2023 yılında HDP'den de siyasete girebileceğini açıkladı         
13:51
Sinema çalışanı, salonda cinsel ilişkiye giren çiftçileri ifşa etti Sinema çalışanı, salonda cinsel ilişkiye giren çiftçileri ifşa etti         
12:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.11.2021 11:05:24. #1.12#
SON DAKİKA: Orman köylüsü faizsiz krediyle kalkınıyor: 3 yılda 35 milyon lira destek - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement