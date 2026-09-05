Orman yangınlarıyla mücadele yönetmeliği yürürlükte, ormana girişler yasaklanabilecek - Son Dakika
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Orman yangınlarıyla mücadele yönetmeliği yürürlükte, ormana girişler yasaklanabilecek

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Orman Genel Müdürlüğünce hazırlanan yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, kritik dönemlerde ormanlara girişler yasaklanabilecek; yangınlar yangın amiri tarafından yönetilecek, uydu ve yapay zeka destekli sistemlerle erken müdahale sağlanacak.

Orman yangınlarının önlenmesi, risklerinin azaltılması, yangınlara hazırlık, yangınların söndürülmesi, yangın sonrası rehabilitasyon ve iyileştirme süreçlerine yönelik süreçlere dair usul ve esaslar belli oldu.

Orman Genel Müdürlüğünce (OGM) hazırlanan "Orman Yangınlarıyla Mücadele Çalışmaları Hakkında Yönetmelik", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, ormanların yangına dirençli hale getirilmesi, orman yangınlarına daha etkili müdahale edilebilmesi amacıyla alınacak tedbirler ve yapılacak tesisler, orman idaresince belirlenerek bir plan dahilinde gerçekleştirilecek.

Hasat makinelerinden kaynaklı yangınların önlenmesi amacıyla makinelerin çalışmaları esnasında yangın söndürme tüpü, su tankeri benzeri önlemlerin alınıp alınmadığı, tarım ve orman il müdürlükleri ve kolluk kuvvetlerince denetlenecek. Gerekli tedbirleri almayanların çalışmalarına müsaade edilmeyecek.

Yangınların önlenmesi konusunda ilgili bakanlıklar ile kurum kuruluşlarca eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları yapılacak.

Ormana girişlerin yasaklanması

Meteorolojik koşulların yangın riskini artırdığı kritik dönemlerde, orman idaresinin talebi üzerine mahallin en büyük mülki idare amirlerince ormanlara girişler yasaklanabilecek.

Yasağın hangi sınırları kapsadığı mahalli ve mutat vasıtalarla ilan edilecek. Yasaklı alanlara girilmemesi, orman idaresi ve kolluk kuvvetlerince takip ve kontrol edilecek.

Orman içinde veya bitişiğindeki konaklama yerlerinde orman yangınlarına karşı her türlü tedbir, sahipleri ve işletmecileri tarafından alınacak.

Yangının tespiti ve müdahale

Erken tespit ve müdahalede uydu sistemleri, insansız hava araçları, sensör ağları, yapay zeka destekli risk analizleri ve erken uyarı teknolojilerinden yararlanılabilecek.

Yangınlar, başlangıcından söndürülmesine kadar yangın amiri tarafından yönetilecek. Büyüme eğilimindeki olaylarda üst düzey orman yöneticileri sırasıyla koordinasyonu üstlenebilecek, büyük yangınlarda cephe amiri görevlendirilebilecek.

Valiler ve kaymakamlar, ihtiyaç halinde kamu kurumlarının araç, ekipman ve personelinin orman idaresinin yönetiminde çalışmasını sağlayacak. Askeri birlikler de mülki idare amirinin talebi üzerine imkanları ölçüsünde müdahaleye katılabilecek.

Söndürmeye katılan hava araçları için takip ve haberleşme sistemleri kullanılacak, ortak telsiz frekansı belirlenecek. Yangın bölgesinde uçuş güvenliğini tehdit eden dron ve benzeri araçların kullanılması kolluk kuvvetlerince engellenecek.

Yangın söndürme sırasında zarar gören ve gerekli belgelerle tespit edilen araç ve gereçlerin zararları devlet ormanlarında orman idaresince karşılanacak. Çalışmalar sırasında hayatını kaybeden veya yaralanan görevli ve gönüllüler ile kanuni mirasçıları ilgili kanun hükümlerinden yararlanabilecek.

Öte yandan, "Orman Yangınlarının Önlenmesi ve Söndürülmesinde Görevlilerin Görecekleri İşler Hakkında Yönetmelik" yürürlükten kaldırıldı.

Kaynak: AA

Orman Yangınları, Yapay Zeka, Ekonomi, Ormana, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Orman yangınlarıyla mücadele yönetmeliği yürürlükte, ormana girişler yasaklanabilecek - Son Dakika

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